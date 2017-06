Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die großen US-Banken haben den jüngsten Stresstest mit einer Simulation schwieriger Marktbedingungen bis hin zu einer schweren Rezession bestanden. 34 der großen Geldhäuser hätten ihre Abwehrmaßnahmen gegen widrige Bedingungen seit der Finanzkrise 2008 deutlich verbessert, teilte die US-Notenbank am Donnerstagabend mit, die den Test durchgeführt hat. Für die Branche ist das eine gute Nachricht, haben die Banken nun ein Argument mehr in der laufenden Debatte, ob die Regulierung der Geldhäuser zurückgefahren werden kann, wie von US-Präsident Donald Trump angestrebt. Die großen Banken schafften es nun das dritte Jahr in Folge, dass die Fed ihnen eine gute Verfassung attestierte. Sie bestanden die Simulation einer Krise mit mehr Kapital als sie vor Beginn der Krise 2008 hatten. Zur Stunde der Wahrheit kommt es nun in der kommenden Woche, wenn die Fed den zweiten Teil des Stresstests veröffentlicht. Dann geht es um die erlaubten Dividenden und Aktienrückkäufe. In einer Ära schwachen Wirtschaftswachstums und mauer Zinsen treiben hauptsächlich solche aktionärsfreundlichen Schritte die Anteilsscheine an der Börse nach oben. Selbst wenn es die Banken durch die erste Runde der Stresstests geschafft haben, müssen sie wohl bei den Ausschüttungen an die Aktionäre Abstriche machen. Das könnte auf die Kurse drücken. Im zweiten Teil des Stresstests werden auch qualitative Kriterien angewandt und das Risikomanagement der Banken beurteilt. Es wird erwartet, dass dieses Jahr weniger Institute durchfallen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

13:00 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Haemato 0,30 EUR Heliad Eq.Partn. 0,15 EUR Merkur Bank 0,26 EUR Mineralbr. Überk. St. 0,31 EUR Mineralbr. Überk. Vz. 0,39 EUR Steico 0,18 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 09:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,0 zuvor: 57,2 09:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,0 zuvor: 53,8 - DE 09:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,4 zuvor: 55,4 09:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 59,0 zuvor: 59,5 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,1 zuvor: 56,3 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,8 zuvor: 57,0 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 56,6 zuvor: 56,8 -BE 15:00 Geschäftsklimaindex Juni PROGNOSE: -0,9 Punkte zuvor: -1,1 Punkte -US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,5 zuvor: 53,6 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,0 zuvor: 52,7 16:00 Neubauverkäufe Mai PROGNOSE: +3,7% gg Vm zuvor: -11,4% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine größeren Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.434,90 0,13 Nikkei-225 20.123,72 0,07 Schanghai-Composite 3.127,66 -0,63 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.794,00 +0,15% DAX-Future 12.764,00 +0,01% XDAX 12.771,42 +0,01% MDAX 25.282,94 -0,27% TecDAX 2.285,24 +0,42% EuroStoxx50 3.555,76 +0,04% Stoxx50 3.200,16 +0,27% Dow-Jones 21.397,29 -0,06% S&P-500-Index 2.434,50 -0,05% Nasdaq-Comp. 6.236,69 +0,04% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,07% +13

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Konsolidierung unter dem DAX-Allzeithoch dürfte am Freitag anhalten. Am Morgen zeichnet sich keine Nachricht ab, die das Gleichgewicht an den Börsen in Unruhe bringen könnte. "Jeder Rücksetzer wird momentan für den Einstieg genutzt", so ein Marktteilnehmer. Spannend werde erst der Start in die neue Berichtssaison. Nachdem die Analysten jüngst die Gewinnerwartungen im Schnitt nach oben genommen haben, ist es an der Zeit, dass die Unternehmen liefern. Sollte dies ausbleiben, könnte es im Sommer zu Gewinnmitnahmen kommen. Am Vormittag schauen die Investoren vor allem auf die Einkaufmanager-Indizes aus Europa. Sowohl der Service wie auch der Index für das verarbeitende Gewerbe werden mit einem kleinen Rücksetzer erwartet. Der Einkaufsmanager gesamt sollte in Folge auf 56,6 nach 56,8 leicht zurückkommen. Am Nachmittag folgt noch der Markit-Einkaufsmanager für Juni aus den USA.

Rückblick: In einem impulsarmen Handel erhielten die Kurse Unterstützung vom Ölpreis, der sich von seinen Tiefs erholte, Zudem entwickelte sich das Verbrauchervertrauen im Euroraum im Juni sehr viel besser als erwartet. Öl- und Gaswerte gehörten mit Abgaben von durchschnittlich 0,3 Prozent trotz der Ölpreiserholung erneut zu den Verlierern. Mit die höchsten Verluste verzeichneten jedoch Bankenaktien und Finanzwerte mit 0,6 und 0,7 Prozent. Sie litten unter den unverändert niedrigen Zinsen. Im In der Schweiz stiegen Novartis um fast 5 Prozent. Händler verwiesen auf positive Ergebnisse einer Phase-3-Studie mit Ilaris. Merck KGaA legten um 2,5 Prozent zu. Hier stützte neben guten US-Vorgaben die Hoffnung auf eine EU-Zulassung des MS-Medikaments Cladribine am Freitag. Mit einem Plus von fast 2 Prozent führte der Pharmasektor die Gewinner an. Diageo verloren 1,6 Prozent, nachdem das Unternehmen den Kauf der Tequila-Marke Casamigos angekündigt hatte. Jeremy Cunnington, Analyst bei Euromonitor, bezeichnet die Übenahme als "ziemlich überraschend", da Diageo bereits über drei Tequilamarken verfüge.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Stada verloren 1 Prozent, belastet von der Gefahr, dass die Übernahme durch Bain Capital und Cinven scheitern könnte. Die Annahmefrist sollte am Donnerstag um Mitternacht enden. Am Donnerstagnachmittag lag die Annahmequote bei 45,30 Prozent, notwendig waren 67,5 Prozent. Thyssenkrupp führten die Gewinnerliste im DAX mit einem Plus von 4,6 Prozent an. Der Verteidigungsausschuss habe die Milliarden-Aufträge gebilligt, sagte ein Marktteilnehmer mit Blick auf verschiedene Medienberichte. Zudem will das Unternehmen in seinem Geschäftsbereich Industrial Solutions mehr sparen als bisher geplant. Als Stütze für SAP, die 0,9 Prozent zulegten, machten Händler die guten Zahlen von US-Wettbewerber Oracle aus. Metro (-0,5 Prozent) ist im juristischen Streit um die geplante Konzernaufspaltung zwar einen Schritt weiter, aber noch nicht ganz am Ziel. Das Oberlandesgericht Düsseldorf beurteilte nach einer mündlichen Verhandlung die anhängigen Anfechtungs- und Nichtigkeitsklagen von Aktionären als offensichtlich unbegründet. Wegen ebenfalls anhängiger Feststellungsklagen entschieden die Richter jedoch nicht über den Freigabeantrag selbst.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): XDAX -0,2% auf 12.771 Punkte

Laut einem Händler hatte die Citigroup Commerzbank auf "Buy" hochgestuft. Commerzbank wurden in der Folge 1,5 Prozent fester gestellt. Der Vakuumpumpenhersteller Pfeiffer Vacuum übernimmt für 68 Millionen US-Dollar den US-Wettbewerber Nor-Cal Products, wie das Unternehmen am Abend mitteilte. Die Titel wurden daraufhin 0,5 Prozent leichter getaxt. OHB reagierten zunächst nicht auf den Auftrag für acht weitere Satelliten des europäischen Ortungssystems Galileo. Der Händler räumte der Aktie angesichts der Schlagzeilen aber Kurspotenzial ein.

USA / WALL STREET

Kaum verändert - Eine Stabilisierung der Ölpreise und die Aussicht auf eine politische Verständigung in Sachen Gesundheitsreform haben am Donnerstag die Wall Street zwischenzeitlich ins Plus gehievt. Zum Handelsende gaben die Indizes ihre Gewinne aber wieder vollständig ab. Händler verwiesen auf den Umstand, dass sich die Ölpreise trotz der moderaten Erholung noch immer auf einem extrem niedrigen Niveau bewegten. Etwas Auftrieb kam von einer Gesetzesinitiative der republikanischen Senatsfraktion zur geplanten Gesundheitsreform. Dadurch stiegen die Chancen auf das Zustandekommen eines Kompromisses. Der Gesundheitssektor gewann 0,7 Prozent. Wie schon am Vortag liefen auch Biotechnologiewerte gut, der Pharmasektor stellte mit einem Plus von 1,3 Prozent die festeste Branche. Laut New York Times hat US-Präsident Trump ein Dekret vorbereitet, das die regulatorischen Vorgaben für die Pharmabranche lockern soll. Der Bankensektor büßte 0,7 Prozent ein. Die Vorschläge von Fed-Gouverneur Powell und Noreika von der Regulierungsbehörde liefen nicht auf eine breite Deregulierung hinaus, was im Handel mit etwas Enttäuschung aufgenommen wurde. Oracle hatte mit den Zahlen die Erwartungen klar übertroffen. Die Aktie schnellte um 8,6 Prozent nach oben und markierte ein Rekordhoch. Die Notierungen am US-Anleihemarkt legten zu. Die Zehnjahresrendite sank um einen Basispunkt auf 2,15 Prozent.

