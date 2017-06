Lieber Investor,

viele japanische Privatanleger, die zuvor bereits am Aktien- und Futuremarkt tätig geworden waren, haben sich in den letzten Monaten den Bitcoins zugewandt. Seit ein japanisches Gesetz die Bitcoins als eine legale Währung eingestuft hat, ist das Handelsvolumen in Tokio geradezu explodiert. Auch an den großen chinesischen Börsen nimmt der Handel mit der Kryptowährung langsam Fahrt auf. Das täglich umgesetzte Volumen steigt und mit ihm dürfte auch der ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...