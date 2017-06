Lieber Investor,

Rachel Poole zum Beispiel. Sie lebt in Hongkong und arbeitet als Erzieherin in einem Kindergarten. Im März las sie in der Presse erstmals von den Bitcoins und kaufte sich fünf zum Preis von 40.000 Hongkong-Dollar, was 5.100 US-Dollar entsprach. Sie las Blogs und andere Artikel zum Thema und entschied sich vier ihrer fünf Bitcoins als langfristiges Investment zu halten. Mit dem Fünften tradete sie nach der Arbeit und gewann 12.000 Hongkong-Dollar.

