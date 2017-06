Gestern kamen Covered Bond (CB) Emissionen von der Nationwide Building Society und der Bank of New Zealand an den Primärmarkt. Die britische Nationwide BS preiste ihren CB mit einem Volumen von EUR 1 Mrd. bei MS+30 BP (Laufzeit 15J, Kupon 1,375%, book-to-cover 1,8). Die angekündigte CB-Emission der Bank of New Zealand mit einem Volumen von EUR 750 Mio. kam gestern bei MS+15 BP auf den Primärmarkt (Laufzeit 7J, Kupon 0,5%, book-to-cover 1,3). Die italienische Ferrovie dello Stato preiste ihre Emission bei MS+105 BP (EUR 1 Mrd., Kupon 1,5%, Laufzeit 8J). Intesa SanPaolo (ISP) hat sich laut Medienberichten dazu bereit erklärt, unter ihren Bedingungen Assets der Veneto Banca und der Banca Popolare di Vicenza zu übernehmen. Eine der Voraussetzungen ist, dass die Transaktion keine Belastung...

