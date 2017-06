Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die großen US-Banken haben den jüngsten Stresstest mit einer Simulation schwieriger Marktbedingungen bis hin zu einer schweren Rezession bestanden. 34 der großen Geldhäuser hätten ihre Abwehrmaßnahmen gegen widrige Bedingungen seit der Finanzkrise 2008 deutlich verbessert, teilte die US-Notenbank (Fed) mit, die den Test durchgeführt hat. Für die Branche ist das eine gute Nachricht, haben die Banken nun ein Argument mehr in der laufenden Debatte, ob die Regulierung der Geldhäuser zurückgefahren werden kann, wie von US-Präsident Donald Trump angestrebt. Die großen Banken schafften es nun das dritte Jahr in Folge, dass die Fed ihnen eine gute Verfassung attestierte. Sie bestanden die Simulation einer Krise mit mehr Kapital als sie vor Beginn der Krise 2008 hatten. Zur Stunde der Wahrheit kommt es nun in der kommenden Woche, wenn die Fed den zweiten Teil des Stresstests veröffentlicht. Dann geht es um die erlaubten Dividenden und Aktienrückkäufe.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

13:00 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,5 zuvor: 53,6 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,0 zuvor: 52,7 16:00 Neubauverkäufe Mai PROGNOSE: +3,7% gg Vm zuvor: -11,4% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.434,10 +0,09% Nikkei-225 20.129,81 +0,10% Hang-Seng-Index 25.653,02 -0,08% Kospi 2.377,36 +0,29% Shanghai-Composite 3.126,40 -0,67% S&P/ASX 200 5.711,30 +0,09%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Wenig verändert - Die ostasiatischen Aktienmärkte folgen den lustlosen Vorgaben der Wall Street. Eine Ausnahme macht Schanghai. Händlern zufolge sorgen von der Bankenaufsicht eingeleitete Untersuchungen des Kreditgebahrens großer Unternehmen wie HNA, Fuson, Anbang Securities und Dalian Wanda Group für Verunsicherung und fallende Kurse. Wanda und Fosun waren in diesem Zusammenhang im späten Donnerstaghandel schon unter Druck geraten und hatten auch den breiten Markt noch ins Minus gezogen. Am Markt mache sich die Sorge vor strengeren Regulierungen im gesamten Finanzsektor breit, heißt es. Wanda Film erholen sich leicht um 0,4 Prozent, Fosun geben um 0,3 Prozent nach und HNA Investment verlieren rund 2,5 Prozent. Wanda und Fosun hatten auf die neusten Vorwürfe mit der Aussage reagiert, die Geschäfte liefen normal. Unter den Einzelwerten zeigen sich Takata nach ihrem über 50-prozentigen Absturz am Donnerstag um 45 Prozent erholt. Große Autobauer wie Honda, Toyota und Nissan haben mitgeteilt, den offenbar unmittelbar vor einem Insolvenzantrag stehenden Airbag-Hersteller weiter finanziell unterstützen zu wollen und basierend auf den abgeschlossen Verträgen die Geschäftsbeziehungen aufrechtzuerhalten.

US-NACHBÖRSE

Die erfolgreich gestartete Aktie des Kabelnetzbetreibers Altice USA gab nachbörslich leicht nach um ein halbes Prozent. Zuvor hatten Altice im Vergleich zu ihrem Ausgabekurs im regulären Handel um 9 Prozent zugelegt. Es war einer der größten US-Börsengänge im bisherigen Jahresverlauf. Bed Bath & Beyond rutschten um 7,7 Prozent ab. Der Inneneinrichter hatte mit Umsatz und Gewinn im ersten Geschäftsquartal die Erwartungen verfehlt. Für Sonic ging es nach der Vorlage von Geschäftszahlen um 2,4 Prozent nach unten, für Synnex dagegen um 0,4 Prozent nach oben. Im Bankensektor legten die Kurse leicht zu, nachdem die großen US-Banken den jüngsten Stresstest bestanden haben. Goldman Sachs, JP Morgan und Morgan Stanley verbesserten sich nachbörslich um 0,3 bis 0,4 Prozent.

WALL STREET

Index Schlussstand Bewegung % Bewegung abs. Dow Jones Industrial 21.397,29 -0,1% -12,74 S&P-500 2.434,50 -0,0% -1,11 Nasdaq-Composite 6.236,69 +0,0% +2,73 Nasdaq-100 5.779,87 -0,0% -2,52 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 852,7 Mio 828,7 Mio Gewinner 1.723 1.057 Verlierer 1.231 1.935 unverändert 157 108

Kaum verändert - Eine Stabilisierung der Ölpreise und die Aussicht auf eine politische Verständigung in Sachen Gesundheitsreform hievten die Indizes zwischenzeitlich ins Plus. Zum Handelsende gaben die Indizes ihre Gewinne aber wieder ab. Händler verwiesen darauf dass sich die Ölpreis trotz der moderaten Erholung noch immer auf einem extrem niedrigen Niveau bewegten. Der Gesundheitssektor zeigte sich mit einem Aufschlag von 0,7 Prozent relativ fest. Wie schon am Vortag liefen auch Biotechnologiewerte gut, der Pharmasektor stellte mit einem Plus von 1,3 Prozent die festeste Branche. Laut New York Times hat US-Präsident Trump ein Dekret vorbereitet, das die regulatorischen Vorgaben für die Pharmabranche lockern soll. XBiotech haussierten um über 20 Prozent, Sangamo Therapeutics um knapp 13 Prozent. Der Bankensektor büßte 0,7 Prozent ein. Die Vorschläge von Fed-Gouverneur Powell und seitens der Regulierungsbehörde liefen nicht auf eine breite Deregulierung in der Bankenbranche hinaus, was im Handel mit etwas Enttäuschung aufgenommen worden sei, hieß es. Oracle schnellten nac deutlich übertroffenen Ewartungen mit den Geschäftszahlen um 8,6 Prozent nach oben auf ein Rekordhoch. Die Nachricht von einem bevorstehenden Einstieg von Qatar Airways bei American Airlines schob die Aktie der US-Gesellschaft um 1,1 Prozent nach oben.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,35 0,0 1,35 14,6 5 Jahre 1,76 -1,3 1,77 -16,6 7 Jahre 1,98 -1,5 1,99 -26,8 10 Jahre 2,15 -1,3 2,16 -29,5 30 Jahre 2,72 -1,0 2,73 -34,9

Die Kurse legten zu. Die Zehnjahresrendite sank um einen Basispunkt auf 2,15 Prozent. Die Rendite 30-jähriger Langläufer bewegte sich auf dem tiefsten Niveau seit sieben Monaten.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:04 % YTD EUR/USD 1,1165 +0,1% 1,1152 1,1163 +6,2% EUR/JPY 124,23 +0,1% 124,10 123,95 +1,1% EUR/GBP 0,8788 -0,1% 0,8795 0,8815 +3,1% GBP/USD 1,2704 +0,2% 1,2681 1,2663 +3,0% USD/JPY 111,27 -0,0% 111,28 111,03 -4,8% USD/KRW 1139,15 -0,0% 1139,46 1141,58 -5,6% USD/CNY 6,8401 +0,1% 6,8349 6,8309 -1,5% USD/CNH 6,8397 +0,0% 6,8386 6,8324 -1,9% USD/HKD 7,7984 -0,0% 7,7989 7,7996 +0,6% AUD/USD 0,7558 +0,2% 0,7541 0,7547 +4,7%

Der Dollar neigte leicht zur Stärke, bewegt sich aber zum Euro im Tagesvergleich kaum. Die Gemeinschaftswährung sank im späten US-Handel auf 1,1152 Dollar nach Wechselkursen um 1,1168 am Vorabend.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,95 42,74 +0,5% 0,21 -24,5% Brent/ICE 45,46 45,22 +0,5% 0,24 -22,6%

Die Ölpreise machten etwas Boden gut, ohne aber aus dem sogenannten Bärenmarktmodus herauszukommen. WTI erholte sich um 0,5 Prozent auf 42,74 Dollar, Brent um 0,9 Prozent auf 45,22 Dollar. Die Einhaltung der Fördersenkungen von Mitgliedern des Erdölkartells Opec und Nicht-Mitgliedern erreichte nach Angaben des Überwachungsausschusses im Mai mit 106 Prozent das höchste Niveau seit Inkrafttreten. Zudem häten Produktionsausfälle im Golf von Mexiko von 17 Prozent wegen des Tropensturms "Cindy" etwas gestützt, hieß es.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.253,40 1.250,05 +0,3% +3,35 +8,9% Silber (Spot) 16,65 16,55 +0,6% +0,10 +4,6% Platin (Spot) 926,75 927,25 -0,1% -0,50 +2,6% Kupfer-Future 2,60 2,60 -0,0% -0,00 +3,2%

Das Gold setzte die am Vortag eingeleitete Erholungsbewegung fort und kletterte auf ein Einwochenhoch. Der Preis für eine Feinunze legte um 0,2 Prozent auf 1.250 Dollar zu. Das Edelmetall profitiere von der Erwartung, dass die Zinsen in den USA letztlich langsamer steigen könnten, als die US-Notenbank derzeit noch signalisiere, hieß es.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

GELDPOLITIK MEXIKO

Die mexikanische Notenbank hat ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 7,00 Prozent erhöht. Es ist damit der höchste Leitzins seit Anfang 2009. Die Notenbank deutete an, dass der aktuelle Erhöhungszyklus damit nun sein Ende gefunden habe. Es war das siebte Mal in Folge, dass die Zentralbank die Zinsen erhöhte und das vierte Mal im laufenden Jahr.

WIRTSCHAFTSPOLITIK USA

Die USA stoppen die Einfuhr von frischem Rindfleisch aus Brasilien angesichts des Gammelfleischskandals in dem südamerikanischen Land.

BANKENBRANCHE USA

Der Handel der Banken in den USA soll künftig weniger überwacht werden, die Stresstests sollen transparenter werden und die Kapitalerfordernisse leichter zu erbringen. Das sind die Vorschläge von Fed-Gouverneur Jerome Powell und Keith Noreika von der Regulierungsbehörde. So soll die so genannte Volcker-Regel vereinfacht werden, die verhindern soll, dass Banken mit eigenem Geld zu hohe Risiken eingehen.

UBER/GOOGLE

