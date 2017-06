Die SPD ist in den Umfragewerten wieder deutlich abgesunken. Und dennoch: Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer bleibt optimistisch und appelliert an ihre Parteimitglieder.

Trotz des Sinkflugs der SPD in Umfragen hält die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) das Rennen bis zur Bundestagswahl für offen. "Wir müssen uns als SPD auf unsere Stärken besinnen", sagte Dreyer der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. "Wir vertreten glaubwürdig die Interessen der Menschen, vor allem auch derjenigen, die es nicht so leicht haben." ...

