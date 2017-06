Von Andreas Plecko

WIESBADEN (Dow Jones)--Die deutschen Arbeitnehmer haben im ersten Quartal 2017 trotz stärker gestiegener Preise nach Abzug der Inflation mehr Geld in der Tasche gehabt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, stiegen die Reallöhne um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit lagen die Reallöhne das dreizehnte Quartal in Folge höher als im jeweiligen Vorjahresquartal. Der nominale Verdienstanstieg betrug 2,6 Prozent, die Inflationsrate 1,9 Prozent.

Der Reallohnzuwachs von 0,6 Prozent ist allerdings das geringste Plus seit dem ersten Quartal 2014. In den vergangenen zwei Jahren hatten die Zuwächse meist zwischen 1,5 und 2,5 Prozent gelegen.

Zum 1. Januar 2017 war der allgemeine gesetzliche Mindestlohn in Deutschland erstmals erhöht worden. Die Anpassung dieses Stundenlohns von 8,50 Euro auf 8,84 Euro habe bei den Reallöhnen aber keine offensichtlichen Auswirkungen hinterlassen, wie die Statistiker meldeten.

So stiegen die Bruttomonatsverdienste der Arbeitnehmer in leitender Stellung mit 3,7 Prozent überdurchschnittlich stark an. Hauptursache dafür sind weit überdurchschnittlich gestiegene Sonderzahlungen. Der Verdienstzuwachs der an- und ungelernten Arbeitnehmer lag jeweils bei 2,6 Prozent und somit genau im Durchschnitt aller Beschäftigten.

