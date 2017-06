Original-Research: GBC Mittelstandsanleihen Index - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu GBC Mittelstandsanleihen Index Unternehmen: GBC Mittelstandsanleihen Index ISIN: DE000SLA1MX8 Anlass der Studie: GBC MAX - Update Juni 2017 Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker GBC Mittelstandsanleihen Index (GBC MAX) erreicht neuen Höchststand- Wandelanleihen stärken den Index Bei einem Kurs von 124,82 hat der Qualitäts-Anleiheindex GBC MAX (ISIN: DE000SLA1MX8) die positive Entwicklung seit dem Start im Jahr 2013 weiter fortsetzen können und nun ein neues Allzeithoch erreicht (zuvor: 123,81, Nov. 2016). Hier zeigt sich auch, dass die neu aufgenommenen Wandelanleihen die Performance des GBC MAX unterstützen. Seit der Aktualisierung der Indexbedingungen im April 2017 können Wandelanleihen mit aufgenommen werden. Auf Jahresbasis beträgt das Plus 3,8%, wohingegen der Vergleichsindex Xetra Entry Standard Corporate Bond massiv um 19,9% an Wert verloren hat. Im März 2017 wurde der Entry Standard Bond Index nun zudem eingestellt. Erwähnenswert ist darüber hinaus die vergleichsweise geringe Volatilität des GBC MAX in den letzten zwölf Monaten, von lediglich 2,7%. Überblick über die im GBC MAX enthaltenen Anleihen: DE000A12T374 EYEMAXX REAL ESTATE AG DE000A12T648 DIC ASSET AG XS1211417362 ADLER REAL ESTATE AG DE000A14KEZ4 HEIDELBERGER DRUCKM. WANDELANLEIHE DE000A18UQM6 UBM DEVELOPMENT AG XS1560991637 LOUIS DREYFUS CO BV DE000A1HSNV2 PORR AG v. 13 (2018) DE000A1R02E0 HORNBACH BAUM. 13 (2020) DE000A1R07G4 DEUTSCHE ROHSTOFF AG XS0783934911 TECHEM GMBH DE000A1RFBP5 IMMOBILIEN PROJKT SLMDR DE000A1TM2T3 EYEMAXX REAL ESTATE AG DE000A1TNHC0 BIOENERGIE TAUFKIRCHEN GMBH & CO. KG DE000A1TNJ22 DIC ASSET AG DE000A1X3VZ3 FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH AT0000A185Y1 UBM DEVELOPMENT AG DE000A2AA030 FUSSBALL CLUB GELSENKIRC DE000A2AA048 FUSSBALL CLUB GELSENKIRC DE000A2AAKQ9 EYEMAXX REAL ESTATE AG DE000A2AAR27 FERRATUM CAP GERMANY DE000A2AATX6 KARLSBERG BRAUEREI GMBH 2016/2021 DE000A2BPCH1 FREUND PARTNER GMBH DE000A2DAJB7 EYEMAXX REAL ESTATE AG WANDELANLEIHE FI4000232830 FERRATUM BANK PLC DE000A2DAFJ8 KATJES INTERNATIONAL AG DE000A11QHZ0 HANSEYACHTS AG XS1555774014 PORR AG DE000A2E4XE4 ETERNA MODE HOLDING GMBH XS1172297696 VTG FINANCE S.A. XS1067864881 SCHAEFFLER FINANCE B.V. XS1067862919 SCHAEFFLER FINANCE B.V. XS1212469966 SCHAEFFLER FINANCE B.V. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15339.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (-); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm +++++++++++++++

