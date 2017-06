FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas fester ist der DAX-Future in den Handel am Freitag gestartet. Momentan zeichnet sich nicht ab, dass der Kontrakt aus seiner Spanne der vergangenen beiden Handelstage zwischen 12.700 und 12.800 Punkten ausbricht. Im frühen Handel war der Kontrakt bereits bis auf zwölf Punkte an die obere Begrenzung der Handelsspanne herangelaufen, um dann wieder nach unten abzutauchen.

Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 8.35 Uhr um fünf auf 12.769 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.788 und das Tagestief bei 12.763,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 1.100 Kontrakte.

June 23, 2017

