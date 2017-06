FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag zum Handelsauftakt moderat nachgegeben. "Die Vorgaben von den Überseebörsen liefern keine neuen Impulse", schrieb Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba. Auch sonst seien kaum Kurstreiber in Sicht. Die Ölpreise, die den Aktienmärkten in den vergangenen Tagen die Richtung vorgegeben hatten, stabilisierten sich auf niedrigem Niveau.

Wenige Minuten nach dem Börsenstart verlor der Dax 0,11 Prozent auf 12 779,52 Punkte. Auf Wochensicht könnte der deutsche Leitindex nach seinem Rekordhoch von 12 951 Punkten am Dienstag und den anschließenden Gewinnmitnahmen damit aber ein knappes Plus behaupten.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen trat am Freitagmorgen mit einem Minus von 0,02 Prozent auf 25 277,85 Punkte auf der Stelle. Der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,15 Prozent auf 2281,92 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,06 Prozent auf 3553,68 Punkte./gl/fbr

