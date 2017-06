Seit wann produziert Riegler und seit wann in Reinräumen?

Dr. Thomas Jakob: Die Reinraumproduktion wurde Anfang der 90er Jahre geplant, 1994 fiel der Startschuss für die Reinraumproduktion.

In welchen Reinräumen produzieren Sie?

Jakob: Wir produzieren in Reinräumen ISO-Klasse 7 nach DIN ISO 14644 aber auch in sogenannten Sauberräumen. Insgesamt haben wir aktuell acht voneinander getrennte Reinräume, die zur Risikominimierung für unsere Kunden auf drei Produktionsstandorte verteilt sind. Eine Besonderheit ist ein Reinraum ISO 7, in dem wir durch zusätzliche Maßnahmen eine DNA-/RNA-Freiheit für spezielle Anwendungen im Bereich Diagnostik sicherstellen können. Weiterhin sind wir aktuell in der Endphase der Planung zum Bau von zwei weiteren Reinräumen mit Fertigstellungstermin Ende 2017. Die zwei neuen Reinräume werden wir nach ISO 8 auslegen. Dadurch sind wir für die künftigen Anforderungen einer Reinraumproduktion für unsere Kunden für die Bereiche Diagnostik, Medizintechnik, Pharma und Kosmetik gerüstet.

Was ist das Besondere an den speziellen Reinräumen mit DNA-/RNA-Freiheit?

Jakob: Als Systemlieferant im Bereich Diagnostik decken wir zahlreiche Anwendungsgebiete ab. Dabei kommt der molekulargenetischen Diagnostik als einer der Anwendungen der Gentechnologie in der medizinischen Praxis bereits heute eine zentrale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...