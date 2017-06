München - Kommende Woche steht eine Reihe wichtiger Makrodaten auf der Agenda, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers. In Deutschland würden am Montag das ifo-Geschäftsklima, am Donnerstag das GfK-Konsumklima sowie die Inflationsdaten und am Freitag der Arbeitsmarktbericht jeweils für Juni kommen.

Den vollständigen Artikel lesen ...