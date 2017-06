München (ots) - CHECK24.de ist "Spar-Champion 2017" in der Kategorie Reisevermittler (Online-Portale).* Mit dieser Auszeichnung honoriert das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) Unternehmen, mit denen Verbraucher ihren Geldbeutel am meisten schonen. Ausgezeichnet werden Portale, die nicht nur punktuell am günstigsten sind, sondern über einen längeren Zeitraum in Service-, Preis- und Kostenanalysen des DISQ überzeugen. CHECK24.de verweist in der Kategorie Reisevermittler Holidaycheck und Expedia.de auf die Plätze zwei und drei.



Preisträger des "Spar-Champion 2017" sind die günstigsten Anbieter aus 18 Branchen. Für seine Analyse untersuchte das DISQ Preisniveaus von rund 350 Unternehmen. Dazu wurden über 20.000 Preisdatensätze aus rund 50 DISQ-Studien der vergangenen vier Jahre betrachtet. Die aktuellsten Daten wurden dabei stärker gewichtet als ältere Untersuchungen. *Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität, DISQ-TEST, Ausgabe 02/2017



Über die CHECK24 GmbH



Die CHECK24 GmbH ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mit Hauptsitz in München.



OTS: CHECK24 Vergleichsportal GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/73164 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_73164.rss2



Pressekontakt:



Edgar Kirk, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1175, edgar.kirk@check24.de



Daniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.de