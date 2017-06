Mit der Integration der systemischen Beratung Heitger Consulting in das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG wird eine ganzheitliche Unternehmensberatung möglich.



Wien (ots) - "Diese Integration ist neu und einzigartig. Noch nie zuvor haben eine Fachberatung und eine systemische Beratung so konsequent ihre Angebote integriert", sagen Barbara Heitger, Gründerin von Heitger Consulting, und KPMG Partner Alexander Lippner. "Damit überwinden wir alte gegenseitige Vorurteile, die wir uns bei den heutigen turbulenten Unternehmenswelten, die von Digitalisierung, Agilität und neuen Geschäftsmodellen geprägt sind, nicht mehr leisten können." Seit rund zehn Jahren berät Heitger Consulting Unternehmen in den Bereichen Strategie, Führung und Wandel und entwickelt gemeinsam mit ihren Kunden innovative und nachhaltige Konzepte. KPMG bietet fundierte Fachberatung zu Themen wie Digitalisierung, Data & Analytics, Robotics, HR-Transformation oder Automatisierung. Heitger begleitet wiederum die Unternehmen bei der konkreten Umsetzung. "Ziel ist es, die ?Brüche? im Beratungsgeschäft zu überwinden und alles aus einer Hand zu bieten. Strategische Veränderungen in Unternehmen sind notwendig - eine inkonsequente oder ineffiziente Umsetzung kostet jedoch Zeit und verursacht damit auch zusätzliche Kosten", so Barbara Heitger, die mit ihrem Team bei KPMG den Bereich "Essential Change & Leadership" aufbauen wird. Start-up-Spirit trifft internationales Netzwerk - Zukünftig wird das systemische Beratungsunternehmen am Markt als "Heitger Consulting - Essential Change & Leadership by KPMG" auftreten. Mehr als 350 Berater sind bei KPMG im Fachbereich Advisory in Österreich im Einsatz. Sie treffen auf 30 Berater von Heitger Consulting. "Hier entsteht ein neues Kompetenzbündel für anspruchsvolle Beratungsprojekte. Wir verbinden das globale Expertennetzwerk von KPMG mit dem Unternehmergeist und der Innovationskraft von Heitger Consulting", sagt Alexander Lippner, der bei KPMG den Bereich Management Consulting leitet. Weitere Informationen finden Sie unter http://bit.ly/2stP8zY



