Die Amundi Gruppe hat alle erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen eingeholt und alle aufschiebenden Vorbedingungen für die Übernahme von Pioneer Investments erfüllt, so Amundi in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Amundi Gruppe ist erfreut, in diesem Zusammenhang den Abschluss der Übernahme wie erwartet zum 3. Juli 2017 bekannt zu geben.

