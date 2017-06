Zürich - Vor allem dank der anziehenden internationalen Wirtschaftsentwicklung gewinnt die Schweizer Konjunktur an Schwung. Die Preise steigen allmählich wieder, die Arbeitslosigkeit wird aber auf ihrem aktuellen Niveau verharren. Dies sind die Hauptergebnisse der aktuellen KOF Konjunkturprognose.

Konjunkturelle Entwicklung in der Schweiz

Die Schweizer Wirtschaft wird vom globalen Aufschwung profitieren. Der Wirtschaftsverlauf nimmt Fahrt auf und die von der Aufwertung des Frankens am stärksten betroffenen Unternehmen haben sich weitgehend den geänderten Rahmenbedingungen angepasst. Dank häufiger Interventionen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) konnte eine erneute Aufwertung des Frankens vermieden werden. Die KOF rechnet für ihre Prognose mit einem Frankenkurs von 1.09 CHF/EUR für die kommenden Monate.

Die Exportwirtschaft profitiert von der jüngsten Entspannung des Schweizerfrankens sowie der guten internationalen Konjunktur und kann ihre Margen geringfügig verbessern. Die KOF erwartet ein Exportwachstum von 2.9% in diesem und 3.3% im kommenden Jahr. Mit den Exporten ziehen auch die Importe langsam an (2017: 2.2%, 2018: 4.1%). Die Ausrüstungsinvestitionen sind von starken Sondereffekten, wie dem Import von Flugzeugen, geprägt. Sie bleiben insgesamt aber schwach (2017: -0.2%, 2018: 0.2%). Die Bauinvestitionen erholen sich langsam und wachsen in diesem Jahr um 1.2% (2018: 2.2%).

Insgesamt rechnet die KOF mit einem Anstieg des Bruttoinlandprodukts (BIP) in diesem Jahr von 1.3%. Dies entspricht einer Revision nach unten gegenüber der vorhergehenden März-Prognose (1.5%). Die Einschätzung der KOF der gegenwärtigen und zukünftigen Entwicklung ist aber eher leicht positiver; die Revision der Jahreswachstumsrate ist auf den gemäss Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) schwachen Verlauf im 1. Quartal dieses Jahres zurückzuführen. Für das nächste Jahr prognostiziert die KOF bei annähernd gleich bleibender Konjunkturlage eine Wachstumsrate von 2.1%.

Preise steigen wieder

Nach fünf Jahren rückläufiger Konsumentenpreise beginnen diese langsam wieder zu steigen (2017 und 2018: 0.3%). Der Anstieg ist aber so gering, dass eine Verschärfung der Geldpolitik unwahrscheinlich ist. Eine solche würde wohl auch einen Abbau der Devisenreserven der SNB verunmöglichen und eher erneute Devisenkäufe nach sich ziehen. Die Kurzfristzinsen werden sich daher nicht verändern; die längerfristigen Zinsen nur leicht. Erst wenn die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik restriktiver gestaltet, wird die SNB die Möglichkeit ...

