Zürich - Immer mehr Konsumenten wollen jederzeit ihr Smartphone nutzen. Auch die Fluggesellschaften reagieren darauf und bieten Internet über WLAN an. Das Konsumenten-Portal Verivox gibt rechtzeitig vor den Sommerferien einen Überblick, wie viel Surfen an Bord kostet. Eine Airline überrascht sogar mit Gratis-Internet.

Die Vorfreude auf die Ferien ist riesig, wäre da nicht der lange Flug. Viele Airlines bieten zwar ein grosses Unterhaltungsangebot an, aber wie schön wäre es, mit den Kollegen zu chatten, direkt Bilder aus dem Flugzeug zu schicken oder sich einfach mit Surfen die Zeit zu vertreiben?

Das Konsumenten-Portal Verivox hat daher das Surf-Angebot von ausgewählten Fluggesellschaften analysiert. Das Resultat: Swiss, Air Berlin, Emirates, Eurowings, KLM, Lufthansa und Singapore Airlines bieten ihren Kunden den Internet-Zugang via WLAN an. Konsumenten sollten sich jedoch bewusst sein, dass WLAN - auch bei Gesellschaften, die dies anbieten - noch längst nicht in jedem Flugzeug verfügbar ist.

«Es ist gut, dass viele Fluggesellschaften auf den Kundenwunsch reagieren und an Bord Internet anbieten», sagt Ralf Beyeler, Telecom-Experte beim Konsumenten-Portal Verivox.

Überraschend günstige Preise

Wer denkt, dass Surfen an Bord nur für Vermögende sei, wird überrascht. Die Datenpakete der ...

