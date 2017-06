Vaduz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Versteigung Panerai-Einzelstück



Sensation bei der ersten Saalauktion in Liechtenstein



Noch nie gelangte ein Einzelstück der begehrten Uhrenmanufaktur Panerai öffentlich zur Versteigerung. Ein Privileg, welches nicht mal Auktionshäuser wie Sotheby's oder Christie's bisher hatten. Den Wert dieses Chronographen taxieren nicht Diamanten. Ebenso wenig lässt er sich in Karat umrechnen. Er reduziert sich auf eine simple, heute kaum vorstellbare Auflage-Nummer: 001 von 001.



Dies allein dürfte dafür sorgen, dass Sammler und Liebhaber weltweit ihr Augenmerk am 24. Juni auf das Fürstentum Liechtenstein richten werden. Die «Luminor 1950 Firenze Tourbillion PAM703» - so die Bezeichnung des Panerai-Unikats - vereint einzigartige Schweizer Uhrmacherkunst mit italienischer Ästhetik. Und dieses Meisterwerk wurde tatsächlich nur ein Mal gefertigt. Hält man sich vor Augen, welche Summen für Panerais geboten werden, die lediglich 99 x hergestellt wurden, darf ein Auktionshaus bei einem wahrhaften Einzelstück getrost den Begriff «Sensation» verwenden.



Unter den weiteren knapp 400 Uhren und Schmuckstücken, die durch das Pfand- und Auktionshaus Liechtenstein zum Aufruf gelangen, finden sich zahlreiche weitere Raritäten und Kleinode. So auch eine Rolex Daytona Double Swiss aus dem Jahre 1963 - eine der ersten 1000 jemals produzierten Daytonas. Auch sie dürfte einem Enthusiasten eine «Liebhaber-Summe» wert sein.



Es sind Objekte wie diese, welche dem Pfand- und Auktionshaus Liechtenstein ein internationales Klientel an Bietern eröffnen wird. Um dem gerecht zu werden, kann weltweit per Online-Live-Bidding an der Saalauktion teilgenommen werden. Die Auktion selbst findet in einem der sichersten Gebäude des Fürstentums statt, welches somit auch entsprechenden Schutz für die immensen Sach- und Objektwerte garantiert. Im Oktober folgt eine weitere spektakuläre Auktion, bei der Kunstobjekte, Gemälde und exklusive Taschen ausgerufen werden.



Auktion: 1. Auktion im Fürstentum Liechtenstein



Ort: nobel-x / Argus - Haus zur Sicherheit Wirtschaftspark 23, LI-9492 Eschen



Datum: Samstag, 24. Juni 2017, 13.30 Uhr



Infos: www.auktionen.li



OTS: FL Pfand- & Auktionshaus Anstalt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127057 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127057.rss2



Pressekontakt: FL Pfand- & Auktionshaus Lettstrasse 5, 9490 Vaduz Liechtenstein Patrick Lindner (Inhaber) Daniel Furman (Inhaber) info@auktionen.li Tel. +423 231 42 44