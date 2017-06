Aktuell stehen die Investoren vor beträchtlichen politischen Risiken. In den USA herrscht beispielsweise gerade Unsicherheit in Bezug auf die Ausgaben der Bundesregierung. Das könnte die Aktienkurse beeinflussen, da der letzte Bullenmarkt sich größtenteils auf der Aussicht gründete, dass die Wirtschaft in den USA wachsen könnte. In Europa steht die EU vor einer ungewissen Zukunft, da der Brexit eine Herausforderung darstellt. Die wirtschaftlichen Aussichten sind weiterhin gemischt.



Im Folgenden möchte ich darüber sprechen, wie man diese Probleme hinter sich lassen und politische Risiken langfristig abmildern kann.

Sicherheitsmarge

Die einfachste Möglichkeit, um politischen Risiken aus dem Weg zu gehen, ist mit Sicherheitsmarge zu kaufen ....

Den vollständigen Artikel lesen ...