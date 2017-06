Bonn - Das von der EU-Kommission monatlich erhobene Verbrauchervertrauen für die Eurozone hatte im Mai mit -3,3 Punkten bereits ein mehrjähriges Hoch verzeichnet, so die Analysten von Postbank Research. Im Juni sei es nun weiter auf -1,3 Punkte gestiegen. Ein höheres Niveau habe der Indikator zuletzt im April 2001 verzeichnet! Ohnehin seien die Verbraucher in der Eurozone seit 1985 in lediglich 15 Monaten besserer Stimmung als im Juni 2017 gewesen - und diese hätten alle zwischen Januar 2000 und April 2001 gelegen.

