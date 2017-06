Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Aerohive bringt die Power der Cloud in On-Premise-Umgebungen(press1) - Die neue HiveManager NG Virtual Appliance bietet einekostengünstige, einfache Lösung für das WLAN- und Switch-ManagementMünchen, Dienstag, 23. Juni 2017 - Aerohive Networks(R) (NYSE: HIVE), deram schnellsten wachsende WLAN-Anbieter, [1] präsentiert mit derHiveManager(R) NG Virtual Appliance eine Software für dasNetzwerkmanagement, die gleich zweifach punktet: mit umfassenderFunktionalität und einem konkurrenzlos günstigen Modell für die On-Premise-Implementierung. Aerohive-Kunden können ab sofort Tausende von Endgerätenmanagen und dabei die ganze Leistungskraft des Aerohive Cloud Networkingnutzen - an ihrem Standort und zu einem Preis, der zu ihrem Budget passt.So ist eine typische Implementierung der HiveManager NG Virtual Appliancesamt zugehöriger Hardware- und Softwareplattform bereits ab $3300 zu haben.Die HiveManager NG Virtual Appliance beinhaltet dieselben ausgefeiltenFunktionen für Monitoring, Sicherheit und Zugriffsmanagement wie diePublic-Cloud-Lösung von Aerohive. Mit dem einheitlichen Ansatz für dieöffentliche und private Cloud profiliert sich Aerohive als einzigerAnbieter, der für sämtliche Deployment-Modelle eine nahtlos Skalierung vonUmfang und Kapazität bereitstellt. Aerohive-Kunden und -Partner genießendadurch uneingeschränkte Freiheit bei der Entwicklung ihrer künftigenMobilitätsanforderungen.Hintergrund und Highlights· Die neue HiveManager NG Virtual Appliance ermöglicht eine umfassende On-Premise-Plattform für das WLAN-Management mit bis zu 2.000 Access Pointsund Switches für maximal $5000, einschließlich HiveManager NG VirtualAppliance, Server und Serversoftware. Eine kleiner dimensionierte Versionfür bis zu 500 Endgeräte steht schon für weniger als $3300 zur Verfügung.· Kombiniert mit Aerohive Select bietet die HiveManager NG VirtualAppliance höchste Deployment-Flexibilität für Unternehmen, die einevollständige On-Premise-Kontrolle über sensible Daten benötigen, ohne aufdie Vorzüge der einfachen cloudbasierten WLAN-Bereitstellung und -Verwaltung verzichten zu wollen. On-Premise-Kunden, die HiveManager NG inihrem Rechenzentrum ausführen, profitieren von denselben Vorteilen undLeistungsmerkmalen wie Unternehmen, die die Software als Public CloudService in Anspruch nehmen. Damit ist die Aerohive-Lösung das einzigeCloud-Networking-Produkt, das derart flexible Funktionen undImplementierungsoptionen zur Verfügung stellt.· Die HiveManager NG Virtual Appliance verwaltet die einzigartige AerohiveCooperative-Control-Architektur, die Netzwerkintelligenz auf die in ihrzusammengeschlossenen selbstorganisierenden Geräte verteilt und daher ohneteure zentralisierte WLAN-Controller auskommt. Mit diesem Ansatz lassensich die Kosten für das Netzwerkmanagement drastisch reduzieren. Aerohiveist als einziger Anbieter in der Lage, ein und dieselbe Architektur aufdie verschiedensten Kunden anzuwenden, da sich die Aerohive-Technologievon einem einzigen bis zu vielen Tausend APs nahtlos skalieren lässt.· HiveManager NG beinhaltet zukunftsweisende Funktionen für dasNetzwerkmanagement und setzt neue Maßstäbe für einfaches, flexibles CloudNetworking. Zu seinen Features zählen leistungsstarke, intuitiveMonitoring- und Troubleshooting-Tools, ausgezeichneteAnwendungsvisibilität und -kontrolle, Reporting-Funktionen, ein sicheres,profilbasiertes Zugriffsmanagement für Gast- und BYOD-Geräte sowie daseinheitliche Management von APs, Aerohive Switches und ausgewähltenSwitches von Dell.· Die HiveManager NG Virtual Appliance ergänzt die vor wenigen Wochenpräsentierte Aerohive Connect-Lösung [2], die robuste Public-Cloud-Konnektivität zum konkurrenzlos günstigen Preis bereitstellt. Anwender vonAerohive Connect, die die umfassende Funktionalität der Select-Lösungbenötigen oder ihr Netzwerk in ihrem eigenen Rechenzentrum verwaltenmöchten, können nach Bedarf auf eine der Public-Cloud- oder On-Premise-Implementierungslösungen umsteigen.Preise und Verfügbarkeit· Lizenzen für die HiveManager NG Virtual Appliance können über dieAerohive-Channel-Partner erworben werden; der US-Listenpreis beginnt ab$1799.· Drittanbieter-Hardware/Software steht nach Bedarf ebenfalls zurVerfügung.o Systemmanagement-Software: $500o Serverhardware: $2400 für bis zu 2.000 APs und Switches, $820 für bis zu500 APs und SwitchesWeiterführende Kommentare"Die neue HiveManager Virtual Appliance von Aerohive ist wirklicheinzigartig, weil sie unabhängig vom Deployment immer dasselbeüberzeugende Leistungsspektrum beinhaltet", lobt Chris DePuy, TechnologyAnalyst der 650 Group. "Damit eignet sie sich perfekt für Unternehmen, dieeine einfache, umfassende Plattform für das WLAN-Management vor Ortbenötigen, ohne dafür allzu tief in die Tasche greifen zu wollen.""Unsere Kunden dürfen sich auf das neue HiveManager-On-Premise-Angebot vonAerohive freuen", sagt Thomas Albrecht, Sales Director Networking beiBechtle. "Viele von ihnen wollen ihr WLAN-Management im eigenenRechenzentrum durchführen und dabei die vollständige Kontrolle über ihreBenutzerdaten wahren. Die HiveManager NG Virtual Appliance kommt diesemWunsch entgegen, ist preislich attraktiv und bietet dennoch alle Vorteileder Aerohive Cloud-Architektur und ihrer bewährten Enterprise-Funktionalität."Auch Aerohive-CEO David Flynn weiß: "Aufgrund von rechtlichen oderorganisatorischen Gegebenheiten brauchen Unternehmen in vielen Regionenund Branchen eine on-premise bereitgestellte Lösung. Mit der neuenHiveManager NG Virtual Appliance steht ihnen ab sofort bei ihren On-Premise-Implementierungen die ganze Power der Aerohive Cloud Networking-Plattform zur Verfügung - und das zum gewohnt günstigen Preis."Ressourcen· HiveManager NG Virtual Appliance [3]· Aerohive's Cloud Networking [4]Informationen über Aerohive NetworksAerohive (NYSE: HIVE) ermöglicht seinen Kunden eine einfache und sichereVerbindung zu allen Informationen, Anwendungen und Erkenntnissen, die siebenötigen, um zu wachsen. Unsere einfache, skalierbare und sicherePlattform bietet Mobilität ohne Einschränkungen. Für unsere Kundenweltweit ist dabei jeder Access Point ein Ausgangspunkt. Aerohive wurde2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Milpitas, Kalifornien. Umweitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie uns im Internet unterhttp://www.aerohive.com/de/ oder rufen Sie uns unter +49 0800 000 4978 an.Außerdem können Sie uns auf Twitter @Aerohive [5] folgen, unseren Blog [6]abonnieren oder Fan unserer Facebook [7]-Seite werden.###PRESSEKONTAKTeloquenza pr gmbhTobias Jost, Svenja op gen OorthEmil-Riedel-Straße 1880538 Münchenmailto:aerohive@eloquenza.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

(END) Dow Jones Newswires

June 23, 2017 04:05 ET (08:05 GMT)