BERLIN (Dow Jones)--Für die Mehrheit der Wähler ist SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz schon heute gescheitert. In einer Umfrage für die Meinungsforscher von Emnid vor dem SPD-Parteitag am Wochenende gaben 48 Prozent an, Schulz habe sie enttäuscht.

An ein Comeback der SPD bis zur Wahl am 24. September glauben die Deutschen nicht. Nur 18 Prozent meinen, der Herausforderer von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) werde seine Partei bis zur Bundestagswahl wieder auf Augenhöhe mit der Union bringen.

Immerhin 27 Prozent der Befragten trauen ihm zu, den Abstand auf die Union noch einmal deutlich zu reduzieren.

Aktuell liegen Welten zwischen SPD und CDU/CSU. Im "ZDF-Politbarometer" verharren die Sozialdemokraten bei 25 Prozent, während die Union weiter auf 39 Prozent kommt. Die Linke würde mit 9 Prozent drittstärkste Kraft werden.

