Erwachsene Patienten mit rezidivierter oder refraktärer B-Zell akuter lymphatischer Leukämie (r/r ALL) haben trotz intensiver Salvagetherapie eine schlechte Prognose. Jüngste Berichte haben gezeigt, dass sich mit Blinatumomab (Blin) bei diesen Patienten hohe Remissionsraten erzielen lassen. Blin ist ein BiTE®-Antikörper (BiTE=bispezifischer T-Zell-Engager), der zytotoxische T-Zellen gegen CD19-exprimierende B-Zellen richten soll. T-Zell-Rezeptoren (TR), die auf der Oberfläche von T-Lymphozyten vorkommen, sind notwendig, um Krankheitserreger zu erkennen. Die extrem hohe Vielfalt von TR (bis zu 120 Millionen unterschiedliche TR?-Gen-Rearrangements bei jungen Menschen) ermöglicht den Schutz vor einer Vielzahl verschiedener Krankheitserreger. Wir haben mithilfe von Next-Generation-Sequenzierung (NGS) das TR?-Repertoire bei Blin-behandelten Patienten untersucht. NGS ist eine revolutionäre neue Technologie, die die Untersuchung der TR-Eigenschaften mit sehr hoher Auflösung ermöglicht. Wir haben die Vielfalt des TR?-Repertoires bei r/r ALL-Patienten untersucht, die auf eine Blin-Salvagetherapie ansprechen oder nicht ansprechen. Bei Blin-Respondern war das Repertoire vor der Blin-Verabreichung deutlich vielfältiger als bei Non-Respondern (=vermutlich verursacht durch einen anderen Faktor als reines Glück). Darüber hinaus war die Zunahme der Repertoirevielfalt während der Blin-Therapie bei Respondern schärfer und signifikant, während sie bei Non-Respondern nicht signifikant war. Es bedarf weiterer Studien mit größeren Patientenkohorten, um diese Beobachtung zu bestätigen und aufzuzeigen, ob ein Ansprechen auf Blin vor der Therapie anhand der TR?-Repertoirevielfalt vorhergesagt werden kann.



Referentin: Dr. Michaela Kotrova



Beschäftigt bei: Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Kiel, Deutschland



Thema: T-CELL RECEPTOR ? (TRB) REPERTOIRE CHARACTERISTICS IN RELAPSED/REFRACTORY (R/R) B-CELL PRECURSOR ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA (BCP-ALL) ON BLINATUMOMAB TREATMENT



Abstract S803 wird am Sonntag, den 25. Juni von 8.00 bis 9.15 Uhr in Raum N103 von Michaela Kotrova präsentiert.



Informationen zum Jahreskongress der EHA



Hämatologie ist ein medizinisches Fachgebiet, das alles abdeckt, was mit Blut zu tun hat: seine Bildung im Knochenmark, Blutkrankheiten und ihre Behandlung. Präsentiert werden die neuesten Daten aus Forschung und Entwicklung. Die Themen reichen von Stammzellphysiologie und -entwicklung bis hin zu Leukämie, Lymphom und Myelom -- Diagnose und Behandlung, Störungen bei roten und weißen Blutzellen und Blutplättchen, Thrombose und Blutungsstörungen.



