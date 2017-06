Bayern Kapital investiert erneut in das FinTech-Start-up Bilendo

Landshut/München, 23.06.2017. Bayern Kapital hat bereits zum zweiten Mal in Bilendo, ein Münchener Start-up aus dem Bereich Finanztechnologie, investiert. Im Zuge einer weiteren Seed-Finanzierungsrunde haben die Investoren einen siebenstelligen Betrag bereitgestellt. Bilendo hat eine gleichnamige Online-Plattform für das Forderungsmanagement von Unternehmen entwickelt. Die innovative SaaS-Lösung zur modernen und effizienten Verwaltung offener Rechnungen hat sich inzwischen erfolgreich am Markt etabliert. Neben Bayern Kapital haben sich auch main incubator, MoTu Ventures, FTR Ventures sowie die Business Angels Nikolaus von der Decken, Alexander Henn, Philip Magoulas, Gamal Moukabary und Andreas Bermig beteiligt.

Offene Rechnungen verursachen hohe Kosten und Aufwand für Unternehmen, besonders, wenn sie in Verzug geraten. Viele Unternehmen kennen das Problem, mit dem zahlreiche Nachteile einhergehen: Es bringt die eigene Liquidität in Gefahr, setzt somit die gute Bonität auf's Spiel, vergrößert das Risiko des Zahlungsausfalls und strapaziert die Nerven sowie das gute Verhältnis zum Kunden.

Der Service von Bilendo reicht vom Rechnungsversand über die Überwachung der offenen Posten bis hin zum automatisch einsetzenden Mahnprozess mit anschließender Übergabe an ein Inkassounternehmen. Das Debitorenmanagement in Unternehmen wird dadurch verschlankt, die Zahlungsmoral der Kunden verbessert und Ressourcen werden geschont. Dabei zeichnet sich die Plattform von Bilendo durch einfache und intuitive Handhabung aus. Bereits eine dreistellige Kundenzahl nutzt die Vorteile der Plattform. Die hohe Kundenzufriedenheit spiegelt sich in einer starken Kundenbindung und einer außerordentlich niedrigen Abwanderungsrate von unter einem Prozent monatlich wider.

Erst kürzlich wurde Bilendo vom Branchenexperten "Payment and Banking" zum FinTech des Jahres 2016 gekürt. Und das Unternehmen hat konkrete Wachstumspläne, wie Florian Kappert, Co-Gründer und Co-Geschäftsführer, erklärt: "Wir möchten unser Produkt kontinuierlich verbessern und unser Geschäftsfeld stetig erweitern. Dafür müssen wir unser Team weiter ausbauen." Ziel ist es, in das Service-Portfolio weitere Funktionen aufzunehmen, wie zum Beispiel Forderungsankauf und Kreditversicherung, Prozess-Automatisierung, Mehrsprachigkeit der Plattform sowie Anwendungen für Kunden in mittelständischen Unternehmen.

"Die bisherige Erfolgsstory des Unternehmens sowie das bestehende Wachstumspotenzial haben uns überzeugt, erneut zu finanzieren. Wir freuen uns sehr, Bilendo weiter zu begleiten. Mit seinem Geschäftsmodell treibt Bilendo die Digitalisierung am Standort Bayern voran", so Roman Huber, einer der Geschäftsführer von Bayern Kapital.

Über die Bilendo GmbH: Die Bilendo GmbH wurde im April 2015 von Markus Haggenmiller, Jakob Beyer und Florian Kappert mit Sitz in München gegründet. Die drei Gründer und Geschäftsführer vertreten das Unternehmen im operativen Geschäft von Beginn an. Bilendo ist der erste B2B SaaS-Anbieter zur Optimierung der Liquidität von Unternehmen und Automatisierung des gesamten Mahnwesens. Der Self-Onboarding Service unter www.bilendo.de ist für alle Unternehmen sofort und ohne technische Einrichtung nutzbar. Bilendo hilft allen Nutzern bei der Optimierung des gesamten Debitoren-Managements und der Verwaltung der offenen Posten. Der Dienst setzt unmittelbar nach Rechnungsstellung an, importiert via Schnittstelle oder Belegerkennung alle erforderlichen Daten, gleicht eingehende Zahlungen der Geschäftskonten automatisch mit ausgehenden Rechnungen ab, verschickt die gewünschten Dokumente wie Erinnerungen und Mahnungen per E-Mail sowie per Post und informiert mit nützlichen Reports über den Stand der Dinge: Auf Wunsch geschieht das alles vollautomatisch. Mehr Informationen unter www.bilendo.de

Über Bayern Kapital: Die Bayern Kapital GmbH mit Sitz in Landshut wurde auf Initiative der Bayerischen Staatsregierung 1995 als 100-prozentige Tochtergesellschaft der LfA Förderbank Bayern gegründet. Bayern Kapital stellt als Venture-Capital-Gesellschaft des Freistaats Bayern den Gründern innovativer High-Tech-Unternehmen und jungen, innovativen Technologieunternehmen in Bayern Beteiligungskapital zur Verfügung. Bayern Kapital verwaltet derzeit elf Beteiligungsfonds mit einem Beteiligungsvolumen von rund 340 Millionen Euro. Bislang hat Bayern Kapital über 246 Millionen Euro Beteiligungskapital in mehr als 250 innovative technologieorientierte Unternehmen aus verschiedensten Branchen investiert, darunter Life Sciences, Software & IT, Medizintechnik, Werkstoffe & Neue Materialien, Nanotechnologie sowie Umwelttechnologie. So sind in Bayern über 5000 Arbeitsplätze dauerhaft in

