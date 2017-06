Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Konjunktur in der Eurozone hat sich im Juni merklich abgekühlt. Während die Industrie ihre Schlagzahl leicht erhöhte, erlitten die Dienstleister einen spürbaren Dämpfer. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 55,7 Zähler von 56,8 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Volkswirte hatten nur einen Rückgang auf 56,6 Punkte vorhergesagt.

Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes stieg auf 57,3 Punkte von 57,0 im Vormonat. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 56,8 Zähler prognostiziert. Der Einkäuferindex für den Servicesektor fiel spürbar auf 54,7 Punkte von 56,3 im Vormonat. Ökonomen hatten einen Stand von 56,1 Punkte erwartet.

Sowohl in Deutschland als auch in Frankreich schwächten sich die Wachstumsraten ab, hauptsächlich wegen der Abkühlung in den jeweiligen Servicesektoren. "Obwohl der Sammelindex im Juni eine Wachstumsabkühlung signalisiert, sollten die aktuellen Zahlen vor dem Hintergrund der zuletzt überaus hohen Indexwerte gesehen werden", sagte IHS-Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson.

Die Ergebnisse basieren auf der Befragung von rund 5.000 Industrie- und Dienstleistungsunternehmen aus Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden, Österreich, Irland und Griechenland.

