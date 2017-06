Am Donnerstag stoppte der DAX seine kleine Verlustserie und ging mit einem leichten Plus aus dem Handel. Dennoch blieb der deutsche Leitindex damit auch gestern in seiner Schiebezone der letzten Wochen gefangen. Ob dies auch am letzten Handelstag dieser Woche so bleibt, erfahren Sie hier von Thomas Bergmann von DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen im langfristigen Kontext von Bedeutung sind.