Keio Plaza Hotel Tokyo, eines der elegantesten internationalen Hotels Japans in Shinjuku, Tokio, wird das "Princess Mermaid Sweets Buffet" zur Erinnerung an das Märchen "The Little Mermaid" von dem dänischen Autor Hans Christian Andersen veranstalten. Dieses Buffet wird speziell zubereitete Desserts enthalten, die in Anlehnung an die Charaktere des Märchens nach verschiedenen Meereskreaturen gestaltet sind. Das Buffet wird in dem ganztägig geöffneten Restaurant "Jurin" auf der 2. Etage unseres Hotels vom 1. Juli bis zum 30. September 2017 stattfinden.

Die diesjährigen Desserts werden eine größere Anzahl verschiedener Meereswesen enthalten als letztes Jahr, so zum Beispiel Törtchen, die an "Einsiedlerkrebse" erinnern und aus Waffeltüten in Form von Trompetenschnecken geformt werden, Brot, das wie Seehunde aussieht, Windbeutel in Fischform und zu Muränen gerollte Kuchen. Außerdem wird den Gästen besonderes "Blue Mermaid Jelly" aus Gelee mit Blue Hawaii-Geschmack serviert sowie Makronen, die wie Perlmuscheln aussehen und die sommerliche Stimmung reflektieren.

Im Juli werden wir für unsere Stammgäste auch besondere Gerichte aus Wassermelone zubereiten, da dies eine der beliebtesten Obstsorten in Japan im Sommer ist. Diese anhand der Saison gestalteten Desserts und Getränke umfassen auch Wassermelonen- und Erdbeertorte, Wassermelonen-Punsch und andere erfrischende Gerichte.

Unser ganztägig geöffnetes Restaurant "Jurin" ist für seine speziell nach Jahreszeit zubereiteten Gerichte mit Märchenthemen bekannt, einschließlich "Alice im Wunderland" und "Peter Rabbit". Unsere Bäcker stellen ihr Talent mit der Schaffung einer Vielzahl von leckeren, in fünf verschiedene Kategorien unterteilten Desserts auf einer 15 m langen Theke unter Beweis. Sie können jeden Tag von 15 Uhr bis 17:30 Uhr genossen werden. Dieses Buffet wurde auch letztes Jahr veranstaltet und die verschiedenen Desserts in Form der Charaktere von "Die kleine Meerjungfrau" fanden viel Anklang. Außerdem bieten wir auch besondere Hochzeitsarrangements, die auf "Die kleine Meerjungfrau" beruhen, um mehr Gäste zu inspirieren, an dieser Veranstaltung teilzunehmen.

"Princess Mermaid Dessert Buffet" Datum: Vom 1. Juli bis zum 30. September 2017 Veranstaltungsort: "Jurin" Restaurant ganztägig geöffnet Zeit: 15:00 bis 17:30 Uhr Gebühr: JPY 3800 pro Erwachsener JPY 2600 pro Kind

