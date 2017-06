Politisch hat die Türkei in den vergangenen Jahren wenig positive Schlagzeilen gemacht. Viele deutsche Manager verlassen das Land - jedoch nicht wegen Erdogan. Vielmehr befürchten sie gewalttätige Übergriffe.

Die verschlechterte Sicherheitslage in der Türkei erschwert Unternehmen nach Angaben der deutsch-türkischen Handelskammer die Rekrutierung deutscher Manager für einen Einsatz in dem Land. "Die Türkei war in der Vergangenheit unter den ersten drei Prioritäten für Führungspersonal, das ins Ausland ging", sagte der geschäftsführende Vorstand der Kammer in Istanbul, Jan Nöther, ...

