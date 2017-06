Der österreichische Leuchtenhersteller Zumtobel hat seinen Gewinn im abgelaufenen Bilanzjahr gesteigert - trotz eines Umsatzrückgangs. Das Unternehmen hatte sich in den vergangenen Jahren umfassend restrukturiert.

Beim österreichischen Leuchtenhersteller Zumtobel tragen Restrukturierungen und Kostensenkungen erste Früchte. Während der Umsatz in dem Ende April abgelaufenen Bilanzjahr 2016/17 schrumpfte, schnellte der Gewinn in die Höhe, wie Zumtobel am Freitag in Dornbirn im Vorarlberg mitteilte. Die Aktionäre sollen daran mit einer um drei Cent auf 23 Cent angehobenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...