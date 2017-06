Lauda-Königshofen - Volkswagen-Aktie: Eindrucksvoller Turnaround - Schöne Long-Chance! Chartanalyse Nach den massiven Kursabgaben aus September 2015 ausgelöst durch die allseits bekannte Abgasaffäre bei Volkswagen (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) fielen die Notierungen auf ein Verlaufstief von 86,6X Euro zurück, anschließend ging es aber wieder bis an den markante Horizontalwiderstand von 136,65 Euro rasch aufwärts, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

