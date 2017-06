Linz - Nach dem Start der EU Austrittsverhandlungen ist noch völlig offen, wie letztendlich die Trennung abläuft, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Komme der "harte Brexit", also die Kontrolle über die Grenzen und dafür kein Zugang zum EU Binnenmarkt, werde dies die Wirtschaft schwer treffen.

