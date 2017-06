Hongkong (ots) - Über 14 Meter lang, viereinhalb Meter breit und 575 PS stark - Peninsula Shanghais neuestes Mitglied seiner hoteleigenen Flotte ist ein leistungsstarker Allrounder für Wasserliebhaber. Die Azimut 47 Flybridge bietet Platz für bis zu zehn Personen und steht ab sofort für elegante Cruises auf dem Huangpu-Fluss bereit.



Ob stilvolle Lunchausfahrten, Touren bei Sonnenuntergang, private Anlässe oder der berühmte Afternoon Tea, auf der 1 Million Dollar teuren Luxusyacht kredenzen die Chefs des Peninsula Shanghai die passenden Köstlichkeiten.



Die Motoryacht aus dem Hause der italienischen Traditionsreederei Azimut empfängt an Bord mit feinsten italienischen Materialien und außergewöhnlichem Komfort. Über eine Treppe gelangt man zur Flybridge inklusive großzügiger Lounge. Wie in einem Cabriolet lässt sich die Yacht von hier aus im Freien steuern und sorgt so für uneingeschränkten Fahrspaß. Wendig gleitet die Luxusyacht übers Wasser und liefert Peninsula-Gästen einen 360-Grad-Blick über die spektakuläre Skyline von Pudong. Dank rundum verlaufender Panoramafenster hat man selbst unter Deck, bei bedecktem Himmel oder in den Abendstunden, eine grandiose Aussicht über den Fluss.



Neben der Azimut-47-Flybridge-Yacht nennt das Peninsula Shanghai eine Flotte aus insgesamt 14 Automobilen sein Eigen. Darunter allein vier Rolls-Royce-Phantoms sowie das Highlight, ein aufwändig restaurierter Rolls-Royce Phantom II aus dem Jahr 1934. Zu den sieben BMWs in spezieller Peninsula-Edition zählt auch ein i8, der erste Hybrid-Sportwagen von BMW. Zwei maßgeschneiderte MINI Cooper S Clubman im typischen Peninsula-Grün vervollständigen den Fuhrpark.



The Peninsula Shanghai liegt direkt am historischen Bund mit Blick auf den Huangpu-Fluss und die Gärten des ehemaligen Britischen Konsulats. Seine Architektur ist vom Stil des Art déco der Zwanziger- und Dreißigerjahre inspiriert, eine Zeit, in der Shanghai als das "Paris des Ostens" galt. Insgesamt verfügt das Haus über 235 Gästezimmer, darunter 44 Suiten.



Pressekontakt: Pressebüro The Peninsula Hotels: Sabine van Ommen PR GmbH Info@SvO-PR.com, www.svo-pr.com