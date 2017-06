-------------------------------------------------------------- Weitere Meldungen von SOS http://ots.de/kakxG --------------------------------------------------------------



Der ehemalige Profi-Boxer Luan Krasniqi wurde in Berlin zum neuen SOS-Botschafter ernannt. Beim jährlichen Sommerfest der SOS-Kinderdörfer weltweit wurde ihm vom Vorstandsvorsitzenden Wilfried Vyslozil die Ernennungsurkunde überreicht. "Ich freue mich sehr, dass Luan Krasniqi uns seit nunmehr über zehn Jahren in äußerst vielfältiger Weise dabei hilft, Kindern wieder den Mut zum Träumen zu geben", sagte Vyslozil. Besonders unterstützt er die Jugendlichen bei ihrer beruflichen Orientierung.



Der Boxer kosovo-albanischer Herkunft engagiert sich bereits seit 2006 für die SOS-Kinderdörfer. Im Rahmen der Fußball-WM-Kampagne "6 Dörfer für 2006" setzte sich Krasniqi für den Bau von sechs neuen SOS-Kinderdörfern ein. Im Jahr 2013 rief Krasniqi zusammen mit dem Betriebsratschef von Porsche, Uwe Hück, den Benefiz-Boxkampf "Blaue Flecke für gute Zwecke" ins Leben. Das brachte den SOS-Kinderdörfern Spenden in Höhe von 50.000 Euro ein.



"Ich wünsche jedem Kind den Halt einer Familie. Den bieten die SOS-Kinderdörfer in einmaliger Weise", sagt der 46-jährige Krasniqi. "Deshalb bin ich stolz darauf, nun offizieller SOS-Botschafter zu sein."



