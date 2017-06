APA ots news: FMA-Bericht zum 1. Quartal 2017 der österreichischen Versicherungswirtschaft

Steigendes Prämienvolumen, Rückgang der Erträge

Wien (APA-ots) - Österreichs Versicherungswirtschaft konnte sich im ersten Quartal 2017 in einem nach wie vor schwierigen Marktumfeld behaupten. Das Volumen der verrechneten Prämien konnte in diesem Zeitraum, verglichen mit dem ersten Quartal 2016, um +1,05% auf 5,22 Milliarden erhöht werden. Dabei entfielen 3,06 Mrd. oder 58,60% auf die Sparte Schaden- und Unfall (+3,74%), 1,62 Mrd. oder 30,97% auf Leben (-4,56%) und 545 Mio. oder 10,43% auf die Sparte Kranken. Der Rückgang in der Lebensversicherung war insbesondere auf ein Minus von 16,06% bei den Einmalerlägen sowie auf einen Rückgang bei der Konventionellen Lebensversicherung (-8,15%) zurückzuführen.

Abgeschwächte Ertragslage

Die Ertragsdynamik schwächte sich in den ersten drei Monaten des Jahres (verglichen mit Q1/2016) jedoch stark ab: Das versicherungstechnische Ergebnis verringerte sich um -14,56%, das Finanzergebnis um -16,21% sodass das Ergebnis der Gewöhnlichen Geschäftstätigkeit um -16,22% oder 67 Mio. auf 346 Mio. sank. Die Summe aller Vermögenswerte zu Marktwerten (exklusive der fonds- und indexgebundenen Lebensversicherung) ging (verglichen mit Q4/2016) um 440 Mio. auf 110,24 Mrd. zurück. Dies geht aus dem heute von der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) veröffentlichten Bericht über das 1.Quartal der österreichischen Versicherungswirtschaft hervor.

Hohe Reserven

Trotz der Herausforderungen sind die österreichischen Versicherungsunternehmen aber nach wie vor stabil aufgestellt. Die stillen Nettoreserven (Saldo aus stillen Reserven und stillen Lasten) sind zum Ende des 1.Quartals 2017 im Vergleich zum Vorquartal zwar um -4,52% auf 21,81 Mrd. gesunken, das entspricht aber immer noch einer Reservequote bei den Kapitalanlagen von 24,31%. Auch die Solvabilitätsanforderungen nach Solvency II, die das individuelle Risikoprofil jedes Unternehmens berücksichtigen, stellen der Branche ein zufriedenstellendes Zeugnis aus. Mehr als die Hälfte der Unternehmen verfügt über mehr als 200% des gesetzlich geforderten Mindest-Solvenzkapitals (SCR, Solvency Capital Requirement). Der Durchschnittswert (Median) aller Versicherer liegt bei 236,8 %. Und rund die Hälfte der Versicherungsunternehmen erfüllt die Mindestkapitalanforderungen (MCR, Minimum Capital Requirement) zu rund 519 bis 973%.

Den gesamten Quartalsbericht finden Sie online auf der FMA-Website unter [https://www.fma.gv.at/versicherungen/offenlegung/quartalsberichte/] (https://www.fma.gv.at/versicherungen/offenlegung/quartalsberichte/)

Rückfragehinweis: Finanzmarktaufsicht Klaus Grubelnik (FMA-Mediensprecher)

+43/(0)1/24959-6006 oder +43/(0)676/882 49 516

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0088 2017-06-23/11:03

AXC0092 2017-06-23/11:10