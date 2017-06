Hamburg - Die Ölpreise kapitulierten in der vergangenen Woche, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Der Preis der Nordseesorte Brent sei innerhalb einer Woche um weitere 3 US-Dollar auf nunmehr 44,50 US-Dollar/Barrel gefallen. Dabei spreche das Gesamtbild am Ölmarkt tatsächlich für höhere Preise. Die Nachfrage habe mittlerweile das Angebot überholt. Die globalen Öllagerbestände würden abgebaut.

