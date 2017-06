Zürich (ots) -



Die besten Digitalisierungs- und Modernisierungsprojekte,

Kooperationen und IT-Infrastrukturen der öffentlichen Verwaltung

stehen fest. Auf grosser Bühne des Zukunftskongresses "Staat und

Verwaltung" prämierte die Unternehmensberatung BearingPoint gemeinsam

mit dem Technologieanbieter Cisco die fünf Gewinner des diesjährigen

im DACH Raum durchgeführten 16. eGovernment-Wettbewerbs. Open Data

und effizienter Datenaustausch, vernetzte Informationen und

webbasierte Plattformen sowie ein zentrales Vertretungsmanagement

sind die bestimmenden Themen der Siegerprojekte.



In der Kategorie "Bestes Infrastrukturprojekt" gewinnt der Kanton

Zug mit "Benutzerkonto 'Zuglogin'" die Silbermedaille. Die Aufgabe

des Projektes "Benutzerkonto" ist es, die technische Grundlage im

Rahmen einer elektronischen Identifikationslösung "ZUGLOGIN" zu

schaffen. Nachdem eine Person oder ein Unternehmen ein Zuger

Benutzerkonto beantragt und aktiviert hat, können via Internet

Behördengänge durchgeführt werden.



Das Projekt ist innovativ, da unterschiedliche Fachanwendungen

integriert werden und keine separierten Benutzerverwaltungen mehr

notwendig sind. Zug bietet als erster Schweizer Kanton diese

technische Grundlage für sichere eGovernment-Dienste.



"Auch in diesem Jahr konnte sich die Schweiz dank Ideenreichtum

und einem klaren Bekenntnis zu Veränderung und Weiterentwicklung

erneut für den eGovernment Wettbewerb qualifizieren. Die Auszeichnung

für das Projekt ZUGLOGIN ist ein weiterer Beweis für die hohe

Innovationskraft in der Schweizer Verwaltung. Wir gratulieren dem

Team Zug zur wohlverdienten Auszeichnung", so Josef Wicki, Partner

bei BearingPoint.



Christian Korff, Vertriebsdirektor Öffentliche Hand bei Cisco

Deutschland, ergänzt: "Auf der Preisverleihung jubelten nicht nur die

Sieger, sondern auch die Silber- und Bronzegewinner - und das zu

Recht. Bei allen Projekten waren Visionäre am Werk, die motiviert an

einer Effizienzsteigerung der öffentlichen Verwaltung arbeiten."



Die Preisträger 2017:



Bestes Digitalisierungsprojekt 2017:

"Solarkataster Hessen" / Hessisches Ministerium für Wirtschaft,

Energie, Verkehr und Landesentwicklung: https://youtu.be/GnophSN5K4Y



Bestes Modernisierungsprojekt 2017:

"E21X, Hard- und Softwareerweiterung der Verkehrsrechnerzentrale

Hessen" / Hessen Mobil - Strassen- und Verkehrsmanagement:

https://youtu.be/UBV38vssMWA



Bestes Kooperationsprojekt 2017:

"SoJuS - Soziales und Jugend Serviceportal / Hilfen zur Erziehung" /

Landkreis Vorpommern-Greifswald: https://youtu.be/RAtg4X2suhg



Beste Infrastrukturprojekte 2017:

"Anbindung der Meldebehörden an das Ausländerzentralregister" /

Bundesverwaltungsamt: https://youtu.be/9EyDBXygRTY (mittlerer Teil)

"Ein Vertretungsmanagement für das E-Government in Österreich" /

Bundesministerium für Finanzen: https://youtu.be/9EyDBXygRTY (Ende)



Zusätzlich zu den von der Jury verliehenen Preisen wird auf dem

22. Ministerialkongress am 15. September 2017 der Publikumspreis

vergeben. Noch bis zum 4. August können alle Interessierten für ihren

persönlichen Favoriten stimmen: Online-Voting.



