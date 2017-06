Das kanadische Bergbau-Unternehmen Crystallex muss sich in diesen Tagen mit anderen Dingen beschäftigen als mit dem Betreiben von Rohstoffminen oder dem Zukauf neuer Vorkommen. Nachdem Crystallex 2008 in Venezuela vom damaligen Machthaber Hugo Chavez enteignet wurde, kämpft das Unternehmen einen mühseligen Kampf um Entschädigung. Erst kürzlich gelang Crystallex ein Teilsieg. Wie ein Gericht in Washington D.C. urteilte, muss Venezuela dem Minenbetreiber 1,2 Milliarden Dollar Entschädigung plus 200 Millionen Dollar Zinsen zahlen. Doch los ist Crystallex seine Sorgen damit noch nicht. Gericht: Venezuela muss für Enteignung entschädigen Bereits im März hatte das Gericht dieses Urteil ausgesprochen und es nun bestätigt. Demnach wurde Venezuela von Seiten der Weltbank angewiesen, die genannte Summe an Crystallex zu überweisen. Mit Hilfe des nun erreichten Urteils kann das Unternehmen versuchen, venezuelische Vermögenswerte innerhalb der Vereinigten Staaten beschlagnahmen zu lassen. Inwiefern das von Erfolg gekrönt sein wird, steht in den Sternen - immerhin schwelt der Konflikt bereits seit 2008. Damals hatte...

