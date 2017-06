FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 23.06.2017 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS DOMINO'S PIZZA TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 325 (400) PENCE - BERENBERG RAISES UDG HEALTHCARE PRICE TARGET TO 800 (745) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE RAISES RELX PRICE TARGET TO 1800 (1675) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES SHELL TO 'EUROPEAN FOCUS LIST' - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS MARSTONS PRICE TARGET TO 135 (145) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 1845 (1760) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 390 (375) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES ESURE GROUP PRICE TARGET TO 310 (280) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES EVRAZ TO 'BUY' ('SELL') - TARGET 260 (177) PENCE - GOLDMAN CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 584 (1020) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 125 (145) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS GO-AHEAD GROUP PRICE TARGET TO 1970 (2000) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 4100 (3968) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BAE SYSTEMS TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 685 PENCE - JPMORGAN CUTS GO-AHEAD GROUP PRICE TARGET TO 1882 (1951) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES CENTRICA TO 'NEUTRAL' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 205 (180) PENCE - JPMORGAN RAISES CHEMRING GROUP PRICE TARGET TO 200 (185) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 2300 (2080) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES ITV TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - TARGET 230 PENCE - PEEL HUNT CUTS POLAR CAPITAL TO 'ADD' ('BUY') - TARGET 480 PENCE - PEEL HUNT RAISES 4IMPRINT GROUP TO 'BUY' ('ADD') - TARGET 1840 PENCE - RBC CAPITAL CUTS GO-AHEAD PRICE TARGET TO 1900 (1925) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL CUTS TULLOW OIL PLC TARGET TO 200 (275) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL RAISES ASHTEAD GROUP TARGET TO 2000 (1920) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 1020 (795) PENCE - 'BUY'



