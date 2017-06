Berlin (ots) - Apassionata-Gründer erwirkt zwei einstweilige Verfügungen gegen Showveranstalter und Ticketunternehmen



Die Münchner Pferdeshow Equila, die ab November im Münchner Showplast gezeigt werden soll, darf von ihrem Veranstalter, der Apassionata World GmbH, Berlin, und dem Ticketunternehmen CTS EVENTIM AG & CO. KGaA, München, nicht mehr unter Verwendung des Markennamens Apassionata beworben und vermarktet werden. Zwei entsprechende einstweilige Verfügungen hat der Gründer und Markeninhaber der in Europa beliebtesten und erfolgreichsten Pferdeshow Apassionata, Peter Massine, bei den Landgerichten München und Hamburg erwirkt. Die Markenrechte Apassionata liegen in einer Gesellschaft, deren 99 prozentiger Gesellschafter Peter Massine ist. Die Betreibergesellschaft Apassionata World GmbH beruft sich auf einen angeblichen Lizenzvertrag für die Verwendung der Marke Apassionata, der nach Auffassung von Peter Massine nie geschlossen wurde.



Seit rund einem Jahr versuchte die chinesischen Investorengruppe Hongkung International mit ihrer mehrheitlich gehaltenen Appasionata World GmbH gegen den Willen des Gründers mit zahlreichen Aktivitäten und Gerichtsverfahren den Zugriff auf die Marke Apassionata und die entsprechende Showveranstaltung zu bekommen.



Peter Massine: "Die aggressiven Aktivitäten des chinesischen Investors und fortgesetzte Angriffe auch gegen meine Person haben im Markt und bei den Partnern der Show zu großen Verunsicherungen geführt. Die beiden aktuell erlassenen einstweiligen Verfügungen sind ein wichtiger Etappensieg auf unserem Weg, die Frage der Markenrechte juristisch endgültig zu klären."



Zum Hintergrund:



Die Betreibergesellschaft Apassionata World GmbH veranstaltete bis 2016, dem Jahr, als sich der chinesische Investor an der Gesellschaft beteiligte, als Lizenznehmerin die Pferdeshow unter der Marke Apassionata. Im Dezember 2016 hatte Peter Massine den Markenlizenzvertrag mit der Apassionata World GmbH gekündigt, nachdem sie weder ihren Verpflichtungen zur Abrechnung noch zur Zahlung der Lizenzgebühren nachgekommen war.



Nach der Kündigung legte der chinesische Investor einen angeblichen Lizenzvertrag vor. Statt der vom Handelsregister geforderten Unterschrift zweier Geschäftsführer wurde er jedoch nur von einem ehemaligen Geschäftsführer rund ein dreiviertel Jahr nach dessen Ausscheiden aus der Geschäftsführung unterschrieben.



Zwischenzeitlich ist unter anderem wegen Forderungen des Markeninhabers gegen die Apassionata World GmbH in Höhe von rund 15 Millionen Euro am Amtsgericht Berlin-Charlottenburg ein von ihm eingereichter Insolvenzantrag (Az. 36a IN 316/17) gegen die Apassionata World GmbH anhängig.



OTS: Zee Entertainment Enterprises Limited newsroom: http://www.presseportal.de/nr/119377 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_119377.rss2



Pressekontakt: Massine Group susann.brueckner@massine.com TEL: +49 162 28 79 829