Dass das Stichwort "Sport" schon seit Jahrzehnten nicht mehr nur mit "Freizeit" assoziiert werden kann, ohne seine Wichtigkeit grundlegend zu bagatellisieren, zeigen wissenschaftliche Studien in wiederkehrender Deutlichkeit. In einem Bericht des Bundesamtes für Sport (BASPO) aus dem Jahre 2017, der die Basisstudie für das Jahr 2005 zur gesamtwirtschaftlichen Relevanz von Sport in der Schweiz zum vierten Mal aktualisiert hat, wird beispielsweise auf den Anteil am BIP (1,6 Prozent) sowie an der Gesamtbeschäftigung (2,4 Prozent) der Schweiz [1] hingewiesen. Noch greifbarer formuliert bedeuten solche Zahlen einen für das Jahr 2014 geschätzten Umsatz von 20,7 Milliarden CHF, eine Bruttowertschöpfung von 10,3 Milliarden CHF sowie 94.400 vollzeitäquivalente Stellen (VZÄ). Ein solches Ergebnis lässt sich natürlich sehen, aber es stammt nicht von irgendwoher. Es stellt vielmehr das logische Resultat jahrzehntelanger Investitionen in die Sportindustrie, die heute auf funktionierende Anlagen und Angebote zählen kann. Davon profitiert das Schweizer Bruttoinlandsprodukt genau so sehr.

Es gibt dennoch einen weiteren Faktor, der zweifellos schwer messbar, aber allen Nationen mit bedeutenden Sportgrössen gemein ist. Er lässt sich zuerst mit der "Aufzucht" und später Konsolidierung internationaler Champions beschreiben, die die Marke "Schweiz" weltweit vertreten. Von eben diesem nationalen "Gesamtimage" (das sich natürlich vor allem aus Infrastruktur, Produktivität und Sozialsystemen sowie nicht zuletzt den einzelnen Individuen ergibt) geht Jahr für Jahr das so genannte "Bruttoinlandsprodukt" alias BIP hervor. Laut Definition ist es als "Summe der durch die ansässigen Wirtschaftsakteure erbrachten Wertschöpfung"[2] zu verstehen. Schweizer Tennishelden steuern mit ihrer individuellen Verdienstquote beispielsweise zum jährlich dazukommenden Bruttowert der Schweizer Gesamtwirtschaft ...

