Frankfurt - Gold handelt zum Wochenausklang bei etwas über 1.250 USD je Feinunze und damit fast exakt auf dem Schlusskursniveau von letzter Woche, so die Analysten der Commerzbank. Heute jähre sich zum ersten Mal das Brexit-Referendum in Großbritannien. Am 24. Juni 2016 sei der Goldpreis in Reaktion auf das Abstimmungsergebnis zeitweise um 8% bzw. gut 100 USD auf 1.360 USD je Feinunze nach oben gesprungen und habe auch in den Tagen danach noch weiter zugelegt. Betrachte man das heutige, gut 100 USD niedrigere Preisniveau könnte man fast meinen, dass es das Brexit-Votum nicht gegeben habe. Diesbezüglich habe sich offenbar eine gewisse Gelassenheit unter den Marktteilnehmern breit gemacht, obwohl die eigentlichen Verhandlungen über die Ausstiegsmodalitäten zwischen Großbritannien und der EU noch gar nicht richtig begonnen hätten. Die nächsten Monate dürften zeigen, dass sich die Verhandlungen zäh gestalten würden und die Positionen der beiden Parteien weit auseinanderlägen. Dann könnte Gold als sicherer Hafen doch wieder gefragt sein.

