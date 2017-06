Der Immobilienentwickler Eyemaxx Real Estate macht mit zwei neuen Projekten auf sich aufmerksam. So hat das Unternehmen aus Österreich einen Kaufvertrag für ein mehr als 2.000 Quadratmeter großes Grundstück in Wien unterzeichnet. Dort sollen bis zum zweiten Quartal 2019 drei neue Wohngebäude mit 13 "hochwertigen Eigentumswohnungen" sowie sieben sogenannten Town Houses entstehen. Daneben forciert man auch das Deutschland-Geschäft. Eyemaxx will zusammen mit dem Partner DIE Deutsche Immobilien Entwicklungs AG in Schönefeld bei Berlin ein Wohn- und Büroprojekt starten. Das Volumen dieses Vorhabens liegt bei satten ...

