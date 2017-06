Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Nach den Worten von SPD-Generalsekretär Hubertus Heil wird die SPD die Vermögenssteuer und eine Neuauflage der abgeschafften Brennelementesteuer nicht in das Wahlprogramm für die Bundestagswahl aufnehmen. "Es steht aus unserer Sicht nicht auf der Tagesordnung", sagte Heil mit Blick auf die Vermögensteuer am Freitag in Berlin.

Die Abgabe für Reiche steht zwar im SPD-Grundsatzprogramm und wird auch von der Parteijugend (Jusos) gefordert, dennoch will SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz (SPD) auf sie verzichten. Juso-Chefin Johanna Uekermann besteht aber darauf, dass die SPD die Steuer auf dem Parteitag am Wochenende in das Wahlprogramm aufnehmen sollte. "Für uns ist die Vermögenssteuer nicht vom Tisch, für uns gehört sie ins Wahlprogramm", sagte sie der Nachrichtenagentur AFP.

Bei der Brennstoffsteuer für Atomkraftwerke sieht Heil zunächst Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CSU) in der Pflicht, Vorschläge für einen Neuanlauf vorzulegen. "Jetzt muss Herr Schäuble vorlegen", verlangte Heil. Das Bundesverfassungsgericht hatte die Steuer Anfang Juni für verfassungswidrig erklärt und den Atomkonzernen RWE, Eon und ENBW einen Geldsegen beschert. Schäuble muss ihnen inklusive Zinsen rund 7 Milliarden Euro zurückzahlen.

Für den Fall, dass die Union keinen Vorschlag mache, werde sich die SPD das Thema nach der Bundestagswahl noch einmal vornehmen, kündigte Heil an.

