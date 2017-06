Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Der Online-Reparaturmarkt refixo.de weitet sein Angebot um eine Reihe neuer Funktionen aus. Besitzer defekter Smartphones, Tablets, Laptops, Drohnen oder Actioncams können jetzt deutschlandweit nicht mehr nur Preise vergleichen, sondern Reparaturen buchen, Aufträge ausschreiben und Werkstätten bewerten.



Einfach wie Einkaufen bei Amazon. So sehen die Macher der Plattform refixo die nahe Zukunft der Reparaturbranche. Dabei darf es keine Rolle mehr spielen, ob Kunden das Gerät lieber verschicken, selbst zum Geschäft bringen oder einen vor Ort Service beauftragen möchten. Die Dienstleitung wird ausgeführt, wo sie gut oder preiswert ist. Mit der Implementierung der neuen Dienste wird aus dem Online-Preisvergleich refixo ein Reparatur-Marktplatz.



Den Kunden das Leben leichter machen



"Kunden und Werkstätten wollen das Gleiche," erklärt Jimmy James, einer der beiden Geschäftsführer der Berliner Start-ups. "Schnelle Abwicklung, einfache Nutzung, durchschaubare und sichere Abläufe. Schließlich geht es meistens um Geräte, die wir im Alltag gern und häufig verwenden. Und das haben wir genauso umgesetzt: Der Kunde bestimmt lediglich das Gerät, wählt seinen Schaden aus gibt Adressdaten und Bezahlart an und startet den Auftrag."



Standardisierte Angaben, übersichtliche Preisgestaltung und Informationen in Echtzeit sollen für Transparenz und Klarheit sorgen. Gibt es dennoch Probleme, steht mit refixo ein Schlichter zur Verfügung. Zusätzlich können Reparaturen kostenlos ausgeschrieben werden. Interessierte Betriebe geben Ihr Angebot ab und die Kunden wählen frei aus den Geboten. Am Ende können Kunden die Werkstätten für Ihre Dienstleistung bewerten.



Mitgeschäftsführer Dawid Heftman ergänzt: "Wir bedienen mehrere Trends. Einer lautet Lebensqualität durch Klarheit, Wirtschaftlichkeit und individualisierbare Angebote. Der andere: Umweltschutz und Ressourcenschonung durch Reparieren statt Wegwerfen." Deshalb wolle refixo das Angebot zügig auf ausweiten, bis hin zu Fahrrädern, Kaffeemaschinen und KFZ.



Die Werkstätten profitieren



Für teilnehmende Werkstätten ist refixo ein aktives Marketinginstrument, das Sichtbarkeit und automatische Kundenkontakte bietet. Die einfache Eingabemaske und ein automatisierter Preisabgleich ermöglichen die Angebotspflege. Zusätzlich stellt refixo kostenlos eine Light Version seiner Repaircloud zur Verfügung, um die Aufträge schnell und einfach abzuarbeiten.



Mit den neuen Features macht refixo einen großen Schritt. Die Basisfunktionen des Preisvergleiches bleiben erhalten. Darüber hinaus erweitert das Unternehmen sein Angebot im Bereich Auftragsvermittlung. Bereits jetzt betreibt es einen wachsenden Marktplatz für Handys und andere Geräte. Bastler können sich auf refixo.de Reparaturanleitungen einholen. Ihnen steht zusätzlich ein noch frisch gestarteter Ersatzteilhandel zur Verfügung, der zügig ausgebaut wird.



In nur drei Jahren hat sich das Unternehmen zu einem bedeutenden Player in der Branche entwickelt. Weitere Ideen liegen in der Schublade, um die Präsenz der Berlin-Charlottenburger in der Reparaturbranche voranzutreiben.



www.refixo.de



OTS: refixo UG (haftungsbeschränkt) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127056 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127056.rss2



Pressekontakt: Refixo UG (haftungsbeschränkt) K. Markus Ahrendorff Siemensdamm 60 13627 Berlin E-Mail: presse@refixo.de Tel: 0177 833 92 18