Wien - BlackRock wird Minderheitsanteilseigner am Online-Vermögensverwalter Scalable Capital: Mit dem Investment möchte der Robo-Advisor verstärkt Kooperationen mit Finanzinstituten und Unternehmen vorantreiben, berichten die Experten von "e-fundresearch.com".Scalable Capital habe eine der größten Finanzierungsrunden im europäischen Sektor für Online-Vermögensverwaltung abgeschlossen: In einer Serie B-Finanzierungsrunde habe das deutsch-britische Start-up 30 Millionen Euro eingesammelt. Die Gesamtfinanzierung von Scalable Capital steige damit auf 41 Millionen Euro. Angeführt worden sei die Finanzierungsrunde vom neuen Investor BlackRock, der nun einen signifikanten Minderheitsanteil an Scalable Capital halte. BlackRock werde das Fintech dabei unterstützen, Kooperationen mit Finanzinstituten und Unternehmen weiter auszubauen. Ebenfalls beteiligt hätten sich die Altinvestoren HV Holtzbrinck Ventures und Tengelmann Ventures. Patrick Olson, Chief Operating Officer EMEA bei BlackRock, werde dem Beirat von Scalable Capital beitreten.

