Baden-Baden (ots) -



Mit JP Cooper und Lola Marsh ist das diesjährige Line-up für das "SWR3 New Pop Festival" komplett. Vom 14. bis 16. September 2017 wird Baden-Baden erneut zur Popmusikmetropole. Die Zeichnungsphase für Konzerttickets beginnt am 26. Juni und endet am 9. Juli. In diesem Zeitraum können Ticketwünsche verbindlich abgegeben werden. Bei überbuchten Veranstaltungen werden die Kaufkarten unter allen Bestellern verlost. Alle Konzerte werden auf SWR3.de per Video-Livestream übertragen und nach dem Festival im SWR Fernsehen und dem ARD-Digitalkanal ONE gesendet.



JP Cooper und Lola Marsh kommen nach Baden-Baden Der Engländer JP Cooper erlangte 2016 durch den Hit "Perfect Strangers" mit Jonas Blue europaweite Bekanntheit, 2017 knüpfte er mit der Single "September Song" an diesen Erfolg an. Mit seiner neuen Single "Birthday" ist der Singer-Songwriter mit den Dreadlocks zudem auf dem Soundtrack des Erotikfilms "Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe". Die Indie-Folk-Band Lola Marsh aus Tel Aviv veröffentlichte Anfang des Monats ihr erstes Album "Remember Roses" und macht mit dem beschwingten Song "Wishing Girl" Lust auf den Sommer. Zuletzt war das Duo mit AnnenMayKantereit auf Tour.



Neben JP Cooper und Lola Marsh treten 2017 auch die finnische Elektropopsängerin Alma, die Bluesrockbands Welshly Arms und Kaleo, das Trio "The xx" sowie Anne-Marie, Alice Merton und Wincent Weiss auf. Eröffnen wird das Festival der britische Blues- und Soulsänger Rag'n'Bone Man. Rund um die Konzerte gibt es ein dreitägiges kostenfreies Rahmenprogramm mit Unplugged-Auftritten, Star-Talks, den "SWR3 Live Lyrix" und Partynächten.



23 Jahre "SWR3 New Pop Festival" Das "SWR3 New Pop Festival" findet 2017 zum 23. Mal statt. Die Popwelle bringt jedes Jahr neue, angesagte Künstler aus dem In- und Ausland auf die Bühnen Baden-Badens. Die Stadt verwandelt sich während der Festivaltage in eine Musikmetropole, in der Fans den Stars hautnah begegnen können. Eine Besonderheit sind die Festival-Locations wie das Baden-Badener Kurhaus, das Festspielhaus sowie das stimmungsvolle Theater.



Mehr Informationen zum "SWR3 New Pop Festival" sowie zum Ticketverkauf auf www.SWR3.de. Pressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, corinna.scheer@SWR.de Presse-Akkreditierungsanfragen richten Sie bitte an: swr3npf@position.de



