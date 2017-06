Das Feuer in einem Hochhaus in London, bei dem in der vergangenen Woche mindestens 79 Personen ums Leben kamen, ist offenbar durch einen brennenden Kühlschrank ausgelöst worden. Das teilte die Londoner Polizei am Freitag mit.

Es habe sich nicht um Brandstiftung gehandelt. Wegen Baumängeln prüfe man, Anklagen wegen fahrlässiger Tötung zu erheben, sagte eine Polizeisprecherin. Bei dem Feuer im Grenfell Tower waren auch dutzende Menschen verletzt worden. Nach dem Brand gab es Proteste gegen die Regierung: Demonstranten warfen der britischen Premierministerin Theresa May unter anderem mangelnde Unterstützung für die Betroffenen vor.