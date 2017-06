Solothurn (ots) - Vor 100 Jahren wurde in Zuchwil die Scintilla AG

gegründet. Von der Entwicklung und Produktion des legendären Magnetos

über die Produktion von Stichsägen bis hin zum qualitativ

erstklassigen Zubehör - die Bosch-Tochter Scintilla hat sich zu einer

Innovationsführerin entwickelt. Scintilla feiert dieses Jubiläum

morgen Samstag mit einem Tag der offenen Tür in Zuchwil.



Die Geschichte der Scintilla AG ist eng mit der Weltgeschichte des

20. Jahrhunderts verknüpft. Es ist die Geschichte eines Unternehmens,

das sich mit Pioniergeist, Wille und grosser Innovationskraft gegen

eine international übermächtige Konkurrenz behauptet hat und sich

auch immer wieder neu erfinden musste. Das Management und die

Belegschaft feiern das 100-jährige Bestehen des Unternehmens mit

einem Tag der offenen Tür für die Bevölkerung am 24. Juni 2017 in

Solothurn und am 9. September 2017 in St. Niklaus. Heute Freitag

findet ein offizieller Festakt in Zuchwil mit geladenen Gästen aus

den Regionen Solothurn und Wallis statt. Höhepunkte der

Feierlichkeiten sind eine eigene Sonderausstellung und das Erscheinen

der Festschrift zur 100-jährigen Geschichte von Scintilla.



Eine Sonderausstellung zeigt die technischen Meisterleistungen

über die Zeit



Besucherinnen und Besucher der Ausstellung gewinnen einen

umfangreichen Einblick in die langjährige und bewegte Geschichte von

Scintilla. Zahlreiche ausgestellte Originale belegen eindrücklich die

Innovationskraft des Unternehmens. So zum Beispiel den 1917 zum

Patent angemeldeten Magneto: In den 20er-Jahren wurde auf der ganzen

Welt kaum ein Strassenrennen gewonnen oder einen Rekord in der Luft

aufgestellt, ohne dass nicht ein tadellos funktionierender Magneto

von Scintilla an Bord gewesen wäre. So darf es nicht erstaunen, dass

auch Charles Lindbergh bei seinem ersten Transatlantikflug auf das

Produkt aus Zuchwil zählte. Die weltweit erste elektrische Stichsäge

und das erste Stichsägeblatt stammten ebenso aus Solothurn. Beide

wurden 1944 in Zuchwil produziert, beide feierten Weltkarriere.



Neben historischen Informationen und Exponaten bietet die

Ausstellung zudem Gelegenheit, einen Blick auf die Herausforderungen

der Zukunft zu werfen. Auch die neusten Innovationen beweisen nämlich

konstruktionstechnische Meisterleistungen, die zeigen, dass es

Scintilla bis heute gelingt, Weltstandards zu setzen. Gegen Ende der

Ausstellung erfahren die Besucher schliesslich alles rund um Bosch

als Arbeitgeber.



Schweizer Qualitäten als Erfolgsfaktoren



Innovative Technik und Qualität haben Bosch zu einem führenden

Hersteller von Elektrowerkzeugen und Zubehör für Handwerk, Industrie,

Haus und Garten gemacht. Die Scintilla AG ist in der Bosch-Gruppe für

die Entwicklung, Fertigung, Vertriebskoordination und das Marketing

des Zubehörs für Elektrowerkzeuge in der ganzen Welt verantwortlich.

Die Erfolgsfaktoren am Hauptsitz in Zuchwil/Solothurn und am

Fertigungsstandort in St. Niklaus/Oberwallis liegen weiterhin in der

Erfahrung, dem stetigen Streben nach höchster Qualität und

herausragenden Innovationen.



Die Sonderausstellung "100 Jahre Scintilla" ist am Samstag, 24. Juni

2017 von 10.00 bis 17.00 Uhr durchgehend geöffnet. Bis Ende 2017

bleibt sie für Interessierte nach einer vorgängigen

Terminvereinbarung zugänglich.



