Nordhausen (ots) - Durch die Transaktion entsteht ein global führender Hersteller von Kurbelwellen mit Produktionsstandorten in Europa, Asien und den USA



FEUER powertrain, ein führender OEM-unabhängiger Kurbelwellenhersteller in Europa hat mit der chinesischen Haowu-Gruppe eine umfangreiche strategische Partnerschaft vereinbart. Zur Haowu-Gruppe gehört mit Neijiang Jinhong Crankshaft einer der führenden Kurbelwellenhersteller der Volksrepublik China. Darüber hinaus ist die Haowu Gruppe in weiteren Bereichen der Automotive-Industrie tätig.



Im Rahmen dieser Partnerschaft planen FEUER powertrain und die Haowu-Gruppe die Errichtung eines Joint Ventures in China, in dem das Geschäft für High-End Kurbellwellen beider Partner in Asien gebündelt und damit die Grundlage für weiteres Wachstum im asiatischen Raum gelegt werden soll. Der Fokus der Zusammenarbeit im Joint Venture liegt insbesondere auf westlichen OEM's. Der Beitrag von FEUER powertrain liegt dabei schwerpunktmäßig im starken technologischen Know-How sowie dem exzellenten Zugang zu europäischen und amerikanischen Premium-OEM's, während der Beitrag der Haowu-Gruppe im exzellenten Zugang zum chinesischen und den übrigen asiatischen Märkten sowie der Erfahrung im Aufbau und Betrieb effizienter Werke in China liegt.



Weiterhin steigt die Haowu-Gruppe im Rahmen der Transaktion als 50% Gesellschafter bei der FEUER powertrain Gruppe ein - dies untermauert die angestrebte Langfristigkeit der Kooperation und stellt zudem Interessensgleichklang zwischen den Partnern sicher.



Beide Parteien haben sich zudem Optionen eingeräumt, zu einem späteren Zeitpunkt weitere Anteile erwerben bzw. veräußern zu können. Hinsichtlich der vollständigen Transaktionsdetails wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart.



Die FEUER powertrain-Gruppe wird auch weiterhin von CEO Bernd Gulden geleitet werden und Kontinuität im Management bleibt gewahrt. Ferner hat sich Bernd Gulden im Rahmen der Transaktion verpflichtet, auch langfristig signifikanter Gesellschafter der FEUER powertrain zu bleiben. Zusammen mit dem neuen starken Partner und vor dem Hintergrund der dadurch geschaffenen exzellenten globalen Präsenz erwartet FEUER powertrain eine beschleunigte Fortsetzung des Wachstumskurses an allen Standorten, von dem auch die Mitarbeiter profitieren werden.



Dieter Feuer, Gründer der FEUER powertrain kommentiert: "Ich freue mich sehr, dass wir mit der Haowu-Gruppe einen exzellenten strategischen Partner gefunden haben, der das weitere Wachstum der FEUER powertrain begleiten wird."



Herr Guantong Yan, General Manager und Vice Chairman der Haowu-Gruppe, kommentierte: "Die exzellente Marktposition von FEUER powertrain in Europa und den USA sowie das herausragende technologische Know-How wird in Kombination mit der Stärke der Haowu-Gruppe in Asien einen echten Global Player im Kurbelwellenbereich entstehen lassen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem FEUER powertrain-Team und sind überzeugt, dass insbesondere die globalen Kunden beider Partner davon profitieren werden, in allen Teilen der Welt vom gleichen Verbund beliefert zu werden."



Bernd Gulden, CEO der FEUER powertrain Gruppe, ergänzt: "Nach dem intensiven Dialog im Rahmen des Transaktionsprozesses, der stets von höchster Professionalität und Vertrauen geprägt war, freue ich mich nun sehr auf die operative Zusammenarbeit mit dem gesamten Haowu-Team. Dieser Schritt ist für uns ein Schlüssel zur Erschließung und Durchdringung des Wachstumsmarktes China."



FEUER powertrain und seine Gesellschafter wurden im Rahmen der Transaktion durch Argonas Corporate Finance Advisors als exklusivem M&A Berater begleitet. Die rechtliche Beratung erfolgte durch die Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek, Frankfurt.



Über FEUER powertrain



Die FEUER powertrain Gruppe ist ein führender, OEM-unabhängiger Hersteller von geschmiedeten und gegossenen Kurbelwellen für Automobil-, Industriemotoren-, ATV- und Landwirtschaftsmaschinenhersteller. FEUER powertrain wurde 2002 am Standort Nordhausen in Thüringen gegründet und verfügt heute mit Produktionswerken in Deutschland und den USA sowie einem Montagewerk in China über eine kombinierte Produktionskapazität von bis zu 2,5 Millionen Kurbelwellen pro Jahr.



Über die Haowu-Gruppe



Die Haowu-Gruppe, mit Tianjin Haowu Electromechanical Automobile Trading Co., Ltd ("Tianjin Haowu") als oberste Gruppengesellschaft, wurde im Jahr 2000 ursprünglich als Handelsunternehmen für Autos mit Fokus auf große Handelsvolumina und ein umfassendes Leistungsangebot gegründet. Heute umfasst das Geschäft die Herstellung von Komponenten für die Automotive Industrie, "Car Management" im lokalen chinesischen Markt, Import & Verkauf von Fahrzeugen, Services für den Gebrauchtwagenmarkt, Verschrottung & Recycling von Autos, Internationaler Handel und Logistik, Financial Leasing sowie Gewerbeimmobilien im Zusammenhang mit der Automotive Industrie.



Tianjin Haowu erwirtschaftet Umsätze von ca. 14 Mrd. RMB (ca. EUR 2 Mrd.) p.a. und beschäftigt mehr als 4.500 Mitarbeiter über mehr als 120 Gruppengesellschaften.



Zudem ist Tianjin Haowu seit 2011 kontrollierender Gesellschafter der Sichuan Haowu Electromechanical Co., Ltd ("Sichuan Haowu"), einer börsennotierten A-listed Gesellschaft, deren Hauptgeschäft die Produktion und der Verkauf von Kurbelwellen durch ihre operative Tochter Neijiang Jinhong Crankshafts ist. Es ist geplant, dass Sichuan Haowu der Partner von FEUER powertrain im Rahmen des geplanten Joint Ventures sein wird.



Die Haowu-Gruppe gehört zur Tewoo Group, einem Fortune 500 Unternehmen und einem der größten Konzerne Chinas im Bereich Rohstoffhandel und "Material Handling". Die Tewoo Group ist ein Staatsunternehmen, das Umsätze von ca. 500 Mrd. RMB (ca. EUR 70 Mrd.) p.a. erwirtschaftet und ca. 19.000 Mitarbeiter in mehr als 200 Gruppengesellschaften beschäftigt.



Über Argonas Corporate Finance Advisors



Argonas Corporate Finance Advisors, mit Sitz in Berlin ist eine spezialisierte, unabhängige Beratungsgesellschaft, die insbesondere mittelständische Unternehmen und Unternehmer sowie Beteiligungsgesellschaften und Family Offices bei Transaktionen und Projekten rund um die Themenbereiche M&A und Finanzierung unterstützt. Das Team von ARGONAS kombiniert komplementäre Erfahrung in den Bereichen Finanzierung, M&A und Private Equity aus langjähriger Tätigkeit bei führenden Banken, Beratungsunternehmen und Investmentgesellschaften.



Über Heuking Kühn Lüer Wojtek



Heuking Kühn Lüer Wojtek ist mit etwa 350 fachlich spezialisierten Rechtsanwälten, Steuerberatern und Notaren an insgesamt zehn Standorten vertreten. Die Kanzlei ist gemäß JUVE Umsatzranking 10/2016 eine der zehn umsatzstärksten Rechtsanwaltskanzleien in Deutschland. Zu den nationalen und internationalen Mandanten zählen mittelständische und große Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Handel und Dienstleistung ebenso wie Verbände, öffentliche Körperschaften und anspruchsvolle Privatklienten.



