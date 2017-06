Berlin (ots) - Bereits zum siebten Mal findet am 24. Juni der bundesweite Aktionstag Gefäßgesundheit statt. Veranstaltet wird der Tag von der Deutschen Gesellschaft für Angiologie - Gesellschaft für Gefäßmedizin (DGA). Hier finden Sie Verantaltungen in Ihrer Nähe: http://www.risiko-thrombose.de/terminuebersicht.html



Wie bleiben Ihre Gefäße gesund?



Die Redewendung "Vorbeugen ist besser als heilen" trifft auch auf die Gesundheit der Gefäße zu. Die folgenden Tipps sorgen für einen intakten Blutfluss in Arterien und Venen:



- Trinken Sie ausreichend! Optimal sind 2 Liter pro Tag - natriumarmes Wasser und Tees sind gute zuckerfreie Durstlöscher - Ernähren Sie sich bewusst! - z.B. durch Vollkornprodukte, Müsli, frisches Obst und Gemüse, wenig Fette, magere Fische sowie fettarme Milchprodukte und gehen Sie sparsam mit Salz um! - Bleiben Sie aktiv! Nehmen Sie die Treppe statt den Aufzug, fahren mit dem Rad statt mit dem Auto und gehen Sie bewusst (abrollen über die ganze Fußsohle) mit bequemem Schuhen. In vielen Städten gibt es Gefäßsportgruppen mit speziellem Gehtraining. - Rauchstopp! Jeder Zigarettenzug verändert im Blut eine Milliarde Sauerstoffmoleküle in freie Radikale, die wie Torpedos die Gefäßwände angreifen und damit eine Arterienverkalkung fördern. Suchen Sie sich Unterstützung, um mit dem Rauchen aufzuhören, z.B. Rauchentwöhnungskurse über die Krankenkasse. - Integrieren Sie Venengymnastik in Ihren Alltag! Wenn Sie beruflich viel Sitzen oder Stehen können Sie Ihre Gefäße ganz einfach am Arbeitsplatz trainieren. Übungen finden Sie unter https://goo.gl/4IO7BU - Kennen Sie die Risikofaktoren! Menschen mit Bluthochdruck, Diabetes mellitus, zu hohen Cholesterinwerten und Übergewicht haben ein erhöhtes Risiko an den Gefäßen zu erkranken.



OTS: Deutsche Gesellschaft für Angiologie - Gesellschaft für Gefäßmedizin e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/114882 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_114882.rss2



Pressekontakt: Deutsche Gesellschaft für Angiologie Julia M. Hofmann und Katarina Pyschik T: 030 20 8888 31 M: 0176-23446859 E-Mail: info@dga-gefaessmedizin.de Besuchen Sie uns auf www.dga-gefaessmedizin.de